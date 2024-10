Business Partner Co. jadi Pengendali Tez Capital and Finance Besutan Arwin Rasyid

Business Partner Co., Ltd. menjadi pemegang saham pengendali baru PT Tez Capital and Finance besutan bankir senior Arwin Rasyid.

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA— Perusahaan jasa keuangan yang berbasis di Shinjuku, Tokyo, Jepang Business Partner Co., Ltd. menjadi pemegang saham pengendali PT Tez Capital and Finance.

Kabar tersebut berdasarkan pengumuman yang dimuat di Harian Bisnis Indonesia, pada Senin (28/10/2024). Dalam pengumuman tersebut Business Partner Co., Ltd. telah mengambil alih mayoritas saham yang diterbitkan oleh perusahaan multifinance yang berbasis di Gedung Equity Tower, Jakarta Selatan itu.

“Oleh karena itu saat ini Business Partner Co., Ltd. merupakan pemegang saham pengendali yang baru PT Tez Capital and Finance,” tulis Direksi Business Partner Co., Ltd. dan Direksi PT Tez Capital and Finance dalam pengumuman.

Baca Juga : Tez Capital and Finance Raup Laba Bersih Rp7,43 Miliar sepanjang 2023

Direksi menyebut pengumuman tersebut dibuat untuk memenuhi ketentuan Pasal 133 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang (UU) 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana yang terakhir diubah oleh UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi UU.

Adapun Business Partner Co., Ltd didirikan pada 1999 sebagai pemisahan dari Hikari Tsushin Inc.,. Perusahaan ini awalnya menyediakan layanan outsourcing akuntansi.

Seiring berjalannya waktu, mereka memperluas bisnisnya ke berbagai layanan keuangan, termasuk pinjaman bisnis, layanan leasing, serta kredit korporasi.

Sementara itu, PT Tez Capital and Finance merupakan perusahaan pembiayaan yang didirikan pada 26 November 2015 di Indonesia.

Baca Juga : Paylater, antara Bisnis Baru Leasing dan Kebutuhan Hidup Masyarakat

Tez Capital and Finance didirikan oleh Arwin Rasyid, seorang bankir senior Indonesia yang juga pernah memegang berbagai posisi penting di bank-bank besar seperti Bank Niaga, Bank Danamon, dan CIMB Niaga.

Selain Tez Capital and Finance, Arwin juga mendirikan beberapa perusahaan lainnya di bidang keuangan dan fintech, seperti PT Sarana Gadai Prioritas dan PT Spice Digital Indonesia.

Secara operasional, PT Tez Capital and Finance berfokus pada tiga lini produk utama, yaitu pembiayaan investasi, pembiayaan modal kerja, dan pembiayaan serbaguna, yang masing-masing ditujukan untuk memberikan solusi finansial bagi nasabah individu maupun korporasi di Indonesia.

PT Tez Capital and Finance meraih laba bersih senilai Rp7,43 miliar per 31 Desember 2023. Raihan laba sepanjang tahun lalu didorong oleh jumlah pendapatan perseroan yang meningkat 28,2% secara tahunan (year on year/yoy) menjadi Rp24,3 miliar per 31 Desember 2023. Peningkatannya didukung oleh pendapatan pembiayaan yang mencapai Rp20,4 miliar.

Sementara per 31 Desember 2022, pendapatan yang diperoleh perseroan hanya Rp19 miliar. Jumlah aset yang dimiliki PT Tez Capital and Finance per 31 Desember 2023 mencapai Rp220 miliar. Angka tersebut sedikit meningkat 0,91% dibandingkan Rp218 miliar pada 31 Desember 2022