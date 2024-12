IFG Life Lelang 3 Aset di Jakarta Pusat Senilai Ratusan Miliar

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA -- PT Asuransi Jiwa IFG mengumumkan akan melelang tiga aset perusahaan yang berada di Jakarta Pusat.

Dalam pengumuman perusahaan hari ini, Selasa (3/12/2024), aset yang ditawarkan IFG Life terletak di Gondangdia dan Kebon Sirih.

"Pelaksanaan lelang hari Rabu, tanggal 18 Desember 2024," tertulis dalam pengumuman perusahaan di media massa.

Perinciannya, lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta IV menawarkan tanah dan bangunan di Gondangdia dengan limit Rp148,8 miliar dengan luas tanah 1.733 meter persegi.

Selanjutnya dua bidang tanah dengan luas identik yakni SHGB No. 560 dengan luas 478 meter persegi yang melintasi Jl. KH Wahid Hasyim No. 104 serta Jl. Raden Saleh No. 60. Meski memiliki ukuran identik, tanah dan bangunan di Wahid Hasyim ditawarkan seharga Rp46,85 miliar, sedangkan di Raden Saleh senilai Rp66,18 miliar.

Dalam laporan keuangan per Juni 2024, IFG Life mencatat nilai tanah dan bangunan untuk investasi sebesar Rp4,55 triliun. Sedangkan aset tanah dan bangunan yang akan dipakai sendiri sebesar Rp908,22 miliar.

Lelang sendiri akan dilaksanakan secara online dengan batas akhir penawaran pada 18 Desember pukul 10.00 waktu server.