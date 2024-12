BI Diproyeksi Tahan Suku Bunga Acuan pada RDG Desember 2024

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Bank Indonesia (BI) diprediksi akan mempertahankan suku bunga acuan BI Rate untuk mendukung rupiah dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) pada Rabu (18/12/2024) mendatang.

Proyeksi tersebut merupakan respons dari mayoritas ekonom dalam jajak pendapat Reuters, yang secara tegas memperkirakan penurunan suku bunga hanya sebulan yang lalu.

Meski faktor domestik seperti pertumbuhan ekonomi yang melambat dan inflasi yang menurun kondusif untuk penurunan suku bunga, penurunan rupiah hampir 6% terhadap dolar dari puncaknya di bulan September kemungkinan akan memberi BI alasan yang cukup untuk berhenti sejenak. Bank sentral diberi mandat untuk menjaga mata uang tetap stabil.

Tercatat, lebih dari 50% responden, atau 17 dari 31 responden dalam jajak pendapat Reuters pada 9-13 Desember, memperkirakan bank sentral akan mempertahankan suku bunga acuan, yang akan dibuka pada 6,00% pada hari Rabu.

ekonom senior dan direktur eksekutif di DBS Bank Radhika Rao memperkirakan BI akan bersikap hati-hati dan mempertahankan suku bunga acuan bulan ini.

"Meskipun inflasi dan perkembangan pertumbuhan menunjukkan BI masih bersikap dovish, pelemahan mata uang menjadi masalah yang lebih besar bagi para pembuat kebijakan dalam menghadapi ketidakpastian yang disebabkan oleh AS," jelasnya seperti dikutip Reuters, Senin (16/12/2024).

Namun, 14 dari 31 responden memperkirakan BI akan memangkas suku bunga 25 bps karena inflasi Indonesia mendekati batas bawah kisaran target BI sebesar 1,5-3,5% bulan lalu dan konsumsi domestik, pendorong pertumbuhan terbesar, melambat pada kuartal terakhir.

Prakiraan median menunjukkan para ekonom memprediksi penurunan suku bunga yang lebih dangkal, turun dari 100 basis poin dalam tiga jajak pendapat terakhir menjadi 75 basis poin dari level saat ini pada akhir tahun 2025.

Pergeseran pandangan untuk penurunan suku bunga yang lebih dangkal sejalan dengan apa yang diharapkan para ekonom dari Federal Reserve AS - penurunan tiga poin persentase kuartal - tahun depan, jajak pendapat Reuters yang terpisah menunjukkan.

Menurunnya ekspektasi penurunan suku bunga agresif dari BI dan Fed sebagian besar disebabkan oleh tarif yang diusulkan oleh Presiden terpilih AS Donald Trump, yang diharapkan akan menjadi inflasi bagi ekonomi AS, menjaga dolar tetap kuat untuk jangka waktu yang lama.

"Meskipun BI mempertahankan bias pelonggaran, BI mengakui bahwa ruang lingkup penurunan suku bunga menjadi lebih terbatas menyusul perkembangan politik AS dan prospek terkait inflasi AS yang lebih tinggi, imbal hasil treasury, dan dolar AS yang lebih kuat," jelas tim ekonom dari ANZ.