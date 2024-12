Kurs Dolar AS BCA, BRI, Mandiri dan BNI saat Rupiah Menguat Hari Ini, Rabu (18/12)

Nilai tukar rupiah dibuka menguat ke posisi Rp16.080 per dolar AS pada perdagangan hari ini, Rabu (18/12/2024). Cek kurs di BCA, BRI, Bank Mandiri, dan BNI!

Bisnis.com, JAKARTA — Nilai tukar rupiah dibuka menguat ke posisi Rp16.080 per dolar Amerika Serikat (AS) pada perdagangan hari ini, Rabu (18/12/2024).

Berdasarkan data Bloomberg, rupiah dibuka naik 0,13% atau 20,5 poin ke posisi Rp16.080 per dolar AS. Indeks dolar menguat tipis 0,01% ke posisi 106,660.

Sejumlah mata uang kawasan Asia lainnya bergerak variatif terhadap dolar AS. Yen Jepang melemah 0,11%, dolar Singapura melemah sebesar 0,01%, baht Thailand melemah 0,06%, ringgit Malaysia melemah 0,18%, rupee India melemah 0,04%, peso Filipina melemah 0,14%, dan dolar Taiwan melemah sebesar 0,06%.

Sementara itu mata uang yang menguat antara lain yuan China yang sebesar 0,01%, dan won Korea sebesar 0,04%. Dolar Hong Kong stagnan 0,00%.

Direktur PT Laba Forexindo Berjangka Ibrahim Assuaibi mengatakan bahwa sentimen dipengaruhi pasar yang menunggu keputusan suku bunga dari bank sentral AS Federal Reserve pada akhir pekan ini. The Fed diperkirakan akan memangkas suku bunga sebesar 25 basis poin, tetapi juga menandai laju pemotongan yang lebih lambat untuk 2025.

Dia mengatakan bahwa prospek suku bunga yang lebih rendah biasanya mendukung pertumbuhan ekonomi. Namun, ketidakpastian seputar arah kebijakan Fed di masa mendatang telah menimbulkan keraguan pasar.

Dari dalam negeri, Ibrahim menyebut bahwa paket kebijakan insentif fiskal kepada masyarakat dari pemerintah sebagai kompensasi kenaikan pajak pertambahan nilai atau PPN menjadi 12% pada 1 Januari 2025 menjadi salah satu hal yang mempengaruhi pergerakan rupiah.

Kurs Jual Beli Dolar AS di BCA Hari Ini

PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) pada pukul 09.43 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp16.085 dan harga jual sebesar Rp16.110 berdasarkan e-rate.

Berdasarkan TT Counter, harga beli dan jual dolar AS ditetapkan masing-masing sebesar Rp15.920 dan Rp16.220 per pukul 08.04 WIB.

Berdasarkan Bank Notes pada pukul 08.07 WIB, BCA juga menerapkan harga beli sebesar Rp15.920 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp16.220 per dolar AS.

Kurs Jual Beli Dolar AS di BRI Hari Ini

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) menetapkan harga beli dan harga jual dolar AS per pukul 09.53 WIB masing-masing sebesar Rp16.080 dan Rp16.103 untuk e-rate.

Sementara itu, kurs beli dan jual dolar AS pada TT Counter masing-masing ditetapkan sebesar Rp15.990 dan Rp16.190 sampai dengan waktu yang sama.