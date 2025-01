Kurs Dolar AS BCA, BRI, Mandiri dan BNI saat Rupiah Menguat Hari Ini, 21 Januari 2025

Nilai tukar rupiah dibuka menguat ke level Rp16.367 per dolar Amerika Serikat (AS) pada pembukaan perdagangan hari ini, Selasa (21/1/2025).

Bisnis.com, JAKARTA — Nilai tukar rupiah dibuka menguat ke level Rp16.367 per dolar Amerika Serikat (AS) pada pembukaan perdagangan hari ini, Selasa (21/1/2025).

Berdasarkan data Bloomberg, rupiah menguat 0,08% ke level Rp16.367 per dolar AS. Indeks dolar AS melemah 0,76% persen ke level 108,53.

Sejumlah mata uang Asia lainnya dibuka menguat. Yen Jepang menguat 0,07%, dolar Taiwan menguat 0,56%, peso Filipina menguat 0,17%, rupee India menguat 0,05%, , ringgit Malaysia menguat 0,32%.

Di sisi lain, dolar Singapura melemah 0,25%, won Korea Selatan melemah 0,04%, yuan China turun 0,10%, serta baht Thailand melemah 0,08%.

Sebelumnya, Direktur PT Laba Forexindo Berjangka Ibrahim Assuaibi mengatakan pelemahan indeks dolar AS diakibatkan tumbuhnya harapan terkait pendekatan AS yang lebih moderat terhadap China.

Hal ini muncul setelah Presiden AS Donald Trump tidak mengumumkan rencana kenaikan tarif perdagangan pada rapat umum kemenangan di Washington.

Trump yang dikabarkan akan meneken kebijakan soal kenaikan tarif perdagangan hingga 60% untuk produk impor China dinilai Ibrahim berpotensi mengganggu perdagangan global, khususnya bagi ekonomi yang bergantung pada ekspor.

Kurs Jual Beli Dolar AS di BCA Hari Ini

PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) pada pukul 09.37 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp16.318 dan harga jual sebesar Rp16.343 berdasarkan e-rate.

Berdasarkan TT Counter, harga beli dan jual dolar AS ditetapkan masing-masing sebesar Rp16.150 dan Rp16.450 per pukul 08.03 WIB.

Berdasarkan Bank Notes pada pukul 08.06 WIB, BCA juga menerapkan harga beli sebesar Rp16.150 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp16.450 per dolar AS.

Kurs Jual Beli Dolar AS di BRI Hari Ini

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) menetapkan harga beli dan harga jual dolar AS per pukul 09.04 WIB masing-masing sebesar Rp16.280 dan Rp16.320 untuk e-rate.

Sementara itu, kurs beli dan jual dolar AS pada TT Counter masing-masing ditetapkan sebesar Rp16.200 dan Rp16.400 sampai dengan waktu yang sama.

Kurs Jual Beli Dolar AS di Bank Mandiri Hari Ini

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) menetapkan harga beli dan jual dolar AS untuk special rate per Senin pukul 09.29 WIB masing-masing sebesar Rp16.355 dan Rp16.385.

Berdasarkan TT Counter, Bank Mandiri menetapkan harga beli per dolar AS sebesar Rp16.100 dan harga jual senilai Rp16.450. Angka tersebut merujuk pada pembaruan terakhir pukul 09.16 WIB.

Selain itu, berdasarkan Bank Notes dengan pembaruan terakhir pukul 09.22 WIB, harga beli dan jual per dolar AS ditetapkan masing-masing sebesar Rp16.100 dan Rp16.450.

Kurs Jual Beli Dolar AS di BNI Hari Ini

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) pada pukul 09.35 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp16.318 dan harga jual sebesar Rp16.338 berdasarkan special rates.

Sementara itu, berdasarkan TT Counter pada jam yang sama, nilai dolar AS untuk beli berada pada level Rp16.190 dan jual sebesar Rp16.470. Angka serupa berlaku berdasarkan Bank Notes per pukul 09.35 WIB.