Bankir BRI Harsya Prasetyo Ditunjuk jadi Presiden Direktur Baru AIA Indonesia

Bisnis.com, JAKARTA — PT AIA Financial (AIA Indonesia) mengumumkan Harsya Prasetyo sebagai presiden direktur yang baru. Harsya menggantikan Sainthan Satyamoorthy.

“Bersama-sama, kami akan terus berinovasi dan memberikan nilai tambah bagi para pemangku kepentingan kami serta memperkuat posisi AIA sebagai life partner bagi nasabah kami,” kata Harsya dalam keterangan resminya atas penunjukkannya sebagai presiden direktur yang baru pada Rabu (5/1/2025).

Disebutkan, Harsya merupakan bankir yang memulai karir dari posisi Assistant Manager di Citibank pada 2022. Dia kemudian terus berkiprah hingga mendapatkan promosi sebagai direktur pada 2013. Dia kemudian berkarir di McKinsey dari kemudian bergabung ke sejak 2019 sebagai SEVP Change Management and Transformation Office di Bank BRI.

Regional Chief Executive dan Group Chief Strategy Officer AIA Group Leo Grepin mengatakan pengamalan Harsya di sektor jasa keuangan diharapkan mampu turut mendorong pertumbuhan perusahaan.

“Keahliannya di bidang perbankan ritel dan digital akan membawa AIA Indonesia semakin meningkatkan layanan bagi nasabah kami, memperkuat jalur distribusi kami, dan mengukuhkan posisi kami sebagai pemimpin pasar,” kata Leo.

Dikutip dari laporan keuangan AIA per Desember 2024, perusahaan mencatatkan pendapatan premi sebanyak Rp9,17 triliun. Angka tersebut turun 7,12% secara tahunan (year on year/yoy) dari Rp9,87 triliun per Desember 2023.

Dari sisi laba setelah pajak, AIA mencatatkan sebanyak Rp1,59 triliun yang mana naik 4,8% yoy dari sebelumnya Rp1,51 triliun. Pertumbuhan laba tersebut didorong oleh penurunan jumlah beban sebanyak 16,8% menjadi Rp12,72 triliun dari sebelumnya Rp15,3 triliun. Ekuitas perusahaan sampai dengan akhir 2024 mencapai sebanyak Rp8,6 triliun, sementara liabilitas yang ditanggung mencapai Rp30 triliun. Dari sisi aset mencapai sebanyak Rp 39,6 triliun.

Tingkat kesehatan finansial perusahaan dilihat dari Risk Based Capital (RBC) mencapai 292%. Nilai ini berada di atas ambang batas yang ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebesar 120%.