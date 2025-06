Cek Kurs Dolar AS di BCA, BRI, Bank Mandiri, dan BNI Siang Ini 16 Juni 2025

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA — Nilai tukar rupiah melemah ke posisi Rp16.310 menurut data Bloomberg, Senin (16/6/2025). Bagaimana dengan kurs dollar AS di BCA, BRI, Bank Mandiri, dan BNI pada hari ini?

Berdasarkan data Bloomberg, rupiah dibuka melemah 0,04% atau 7 poin ke level Rp16.310. Sementara itu, indeks dolar AS terpantau naik 0,11% ke level 98,29.

Sama seperti rupiah, sejumlah mata uang Asia mengalami pelemahan. Yen Jepang misalnya melemah 0,22%, dolar Singapura melemah 0,05%, dolar Taiwan melemah 0,09%, dan won Korea Selatan melemah 0,10%.

Lalu, peso Filipina melemah 0,33%, yuan China melemah 0,03%, rupee India melemah 0,57%, dan baht Thailand melemah 0,20%. Pada perdagangan sebelumnya, Jumat (13/6/2025) rupiah mengakhiri perdagangan dengan melemah 0,38% atau 61 poin ke level Rp16.303,5 per dolar AS.

Pengamat forex Ibrahim Assuaibi telah memproyeksikan perdagangan hari ini (16/6/2025) mata uang rupiah bergerak fluktuatif tetapi berpotensi ditutup melemah di rentang Rp16.300-Rp16.350 per dolar AS.

Terdapat sejumlah sentimen yang menyertai pergerakan rupiah. Salah satu sentimen yang kuat dari luar negeri yakni kekhawatiran atas meningkatnya ketegangan di Timur Tengah secara tiba-tiba.

Saling balas serangan terjadi antara Iran dan Israel. Konflik di Timur Tengah memicu sentimen risk-off yang meluas. Selain itu, investor juga khawatir tentang tekanan tarif lebih lanjut setelah Presiden AS Donald Trump mengatakan bahwa dia akan segera menaikkan tarif otomotif.

Berikut kurs jual beli dollar AS di BCA, BRI, Bank Mandiri, dan BNI hari ini, 16 Juni 2025:

Kurs Jual Beli Dolar AS di BCA Hari Ini

PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) pada pukul 11.22 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp16.295 dan harga jual sebesar Rp16.315 berdasarkan e-rate.

Berdasarkan TT Counter, harga beli dan jual dolar AS ditetapkan masing-masing sebesar Rp16.125 dan Rp16.425 per pukul 08.10 WIB. Berdasarkan Bank Notes pada pukul 08.10 WIB, BCA juga menerapkan harga beli sebesar Rp16.125 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp16.425 per dolar AS.

Kurs Jual Beli Dolar AS di BRI Hari Ini

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) menetapkan harga beli dan harga jual dolar AS per pukul 11.44 WIB masing-masing sebesar Rp16.292 dan Rp16.320 untuk e-rate.

Sementara itu, kurs beli dan jual dolar AS pada TT Counter masing-masing ditetapkan sebesar Rp16.220 dan Rp16.420 sampai dengan waktu yang sama.

Kurs Jual Beli Dolar AS di Bank Mandiri Hari Ini

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) menetapkan harga beli dan jual dolar AS pukul 09.01 WIB untuk special rate masing-masing sebesar Rp16.265 dan Rp16.315.

Berdasarkan TT Counter, Bank Mandiri menetapkan harga beli per dolar AS sebesar Rp16.075 dan harga jual senilai Rp16.475. Angka tersebut merujuk pada pembaruan terakhir Selasa pukul 10.16 WIB.

Selain itu, berdasarkan Bank Notes dengan pembaruan terakhir pukul 11.08 WIB, harga beli dan jual per dolar AS ditetapkan masing-masing sebesar Rp16.075 dan Rp16.425.

Kurs Jual Beli Dolar AS di BNI Hari Ini

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) pada pukul 11.35 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp16.293 dan harga jual sebesar Rp16.313 berdasarkan special rates.

Sementara itu, berdasarkan TT Counter pada jam yang sama, nilai dolar AS untuk beli berada pada level Rp16.190 dan jual sebesar Rp16.450. Angka serupa berlaku berdasarkan Bank Notes per pukul 1 WIB.