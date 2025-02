Profil Hendra Lembong, Calon Presiden Direktur BCA (BBCA) Pengganti Jahja Setiaatmadja

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA — Gregory Hendra Lembong menjadi Calon Presiden Direktur PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) yang akan diusulkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS Tahunan 2025 perseroan.

Berdasarkan informasi profil/riwayat hidup Calon Anggota Dewan Komisaris dan Direksi BCA yang akan diusulkan untuk diangkat dalam RUPS Tahunan 2025, nama Hendra muncul sebagai calon Presiden Direktur. Informasi itu ada dalam laman Hubungan Investor di situs resmi BCA.

"Gregory Hendra Lembong, Calon Presiden Direktur. Warga Negara Indonesia, 53 tahun, berdomisili di Indonesia," dikutip dari profil tersebut pada Kamis (13/2/2025).

Berdasarkan profil tersebut, Hendra memiliki pengalaman perbankan di Indonesia dan luar negeri lebih dari 30 tahun. Sejak 2022, dia menjabat sebagai Wakil Presiden Direktur BCA.

Saat ini dia bertanggung jawab atas Group Strategic Information Technology dan Group Operation Strategy & Development, serta menjalankan supervisi umum atas Direktur Keuangan & Perencanaan Perusahaan dan Direktur Transaksi Perbankan.

Sebelumnya, Hendra menjabat sebagai Direktur BCA yang bertanggung jawab atas Strategic Information Technology dan Enterprise Security. Dia juga memantau perkembangan PT Central Capital Ventura, entitas anak yang bergerak di bidang modal ventura, dan PT Bank Digital BCA (BCA Digital) atau entitas anak yang bergerak di bidang perbankan digital.

Riwayat Pendidikan dan Karir Hendra Lembong

Hendra meraih gelar Sarjana Teknik Kimia atau Bachelor of Science in Chemical Engineering dari University of Washington, Amerika Serikat. Dia juga meraih gelar Master of Science in Engineering Economic Systems dari Stanford University.

Dia berkarir di Citibank sejak 1994 sampai 2009, dengan memegang berbagai peran di bidang strategi serta manajemen produk di Asia dan Eropa.

Setelah itu, pada 2009—2010, Hendra menjadi Global COO & Head of Business Development di Deutsche Bank London.

Hendra kemudian menjabat sebagai Regional Head of Transaction Services (cash, liquidity, FX) Asia Pacific di J.P.Morgan Asia Pacific, Singapura pada 2010—2013.

Sejak 2013, Hendra kembali ke Indonesia dan menjabat sebagai Chief of Transaction Banking di PT Bank CIMB Niaga Tbk. (BNGA) sampai 2018.

Dia juga menjadi CEO Group of Transaction Banking CIMB Group Malaysia (Juli 2016—Desember 2018), Chief Fintech Officer CIMB Group Malaysia (Juli 2018—Desember 2018), dan menjadi Chief Transformation Officer di Bank CIMB Niaga Indonesia (Januari 2019—Maret 2020).

Setelah itu, Hendra resmi bergabung dengan BCA.

Selama masa karirnya, Hendra berpengalaman di sejumlah bidang dan penugasan, antara lain information technology, transformation strategy & implementation, transaction banking and services, global trade finance & corporate cash management business development, regional strategy & planning, dan product solution management.





Jahja Setiaatmadja Calon Presiden Komisaris BCA

Nama Jahja Setiaatmadja muncul sebagai calon Presiden Komisaris BCA untuk diusulkan dalam RUPS Tahunan 2025 perseroan. Saat ini, Jahja merupakan Presiden Direktur BCA.

Jahja menjabat sebagai pucuk pimpinan BCA sejak 2011, setelah menjabat sebagai Wakil Presiden Direktur BCA pada 2005—2011. Sebelumnya, dia bertanggung jawab di bisnis perbankan cabang, divisi tresuri, perbankan internasional, dan kantor-kantor perwakilan luar negeri.

Terdapat pula Calon Wakil Presiden Direktur yang akan diusulkan dalam RUPS BCA, yakni John Kosasih. Dia merupakan Direktur BCA yang bertanggung jawab atas Divisi Komersial & SME, Cash Management dan Sentra Layanan Kredit sejak tahun 2021.

Lalu, terdapat Hendra Tanumihardja yang merupakan Calon Anggota Direksi untuk diusulkan dalam RUPS BCA. Dia menjabat sebagai Kepala Divisi Pengembangan Solusi Kerjasama Transaksi Perbankan BCA sejak September 2022.