Kurs Dolar Amerika di BCA, BRI, Mandiri dan BNI Siang Ini, 17 Februari 2025

Bisnis.com, JAKARTA — Nilai tukar rupiah jelang jeda perdagangan siang hari ini (17/2/2025) atau tepatnya pukul 11.49 WIB melemah -0,24% atau 39 poin. Menurut data Bloomberg, rupiah berada pada ke level Rp16.212 untuk setiap penukaran 1 dolar Amerika Serikat (AS).

Pengamat pasar uang Ibrahim Assuaibi mengatakan pada perdagangan pekan ini, pasar masih akan kembali bergairah. Terdapat sejumlah sentimen yang akan mendorong penguatan rupiah pekan ini.

Dari luar negeri, adanya ekspektasi bahwa rencana Presiden AS Donald Trump untuk mengenakan tarif tidak akan berlaku hingga April 2025. Dengan begitu, kebijakan Trump akan memberikan banyak waktu menghindari perang dagang.

"Sentimen lainnya adanya potensi kesepakatan damai Rusia-Ukraina secara geopolitik. Ini akan membuat kondisi fundamental ekonomi kembali normal," kata Ibrahim dalam keterangannya pada pekan lalu (14/2/2025)

Kurs Jual Beli Dolar AS di BCA Siang Hari Ini

PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) pada pukul 10.59 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp16.205 dan harga jual sebesar Rp16.225 berdasarkan e-rate.

Berdasarkan TT Counter, harga beli dan jual dolar AS ditetapkan masing-masing sebesar Rp16.055 dan Rp16.355 per pukul 08.01 WIB.

Berdasarkan Bank Notes pada pukul 08.05 WIB, BCA juga menerapkan harga beli sebesar Rp16.055 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp16.355 per dolar AS.

Kurs Jual Beli Dolar AS di BRI Hari Ini

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) menetapkan harga beli dan harga jual dolar AS per pukul 12.00 WIB masing-masing sebesar Rp16.200 dan Rp16.223 untuk e-rate.

Sementara itu, kurs beli dan jual dolar AS pada TT Counter masing-masing ditetapkan sebesar Rp16.110 dan Rp16.310 sampai dengan waktu yang sama.

Kurs Jual Beli Dolar AS di Bank Mandiri Hari Ini

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) menetapkan harga beli dan jual dolar AS untuk special rate per pukul 09.40 WIB masing-masing sebesar Rp16.185 dan Rp16.225.

Berdasarkan TT Counter, Bank Mandiri menetapkan harga beli per dolar AS sebesar Rp15.950 dan harga jual senilai Rp16.300. Angka tersebut merujuk pada pembaruan terakhir pukul 09.45 WIB.

Selain itu, berdasarkan Bank Notes dengan pembaruan terakhir pukul 09.14 WIB, harga beli dan jual per dolar AS ditetapkan masing-masing sebesar Rp15.950 dan Rp16.300.

Kurs Jual Beli Dolar AS di BNI Hari Ini

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) pada pukul 11.50 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp16.205 dan harga jual sebesar Rp16.225 berdasarkan special rates.

Sementara itu, berdasarkan TT Counter pada jam yang sama, nilai dolar AS untuk beli berada pada level Rp16.050 dan jual sebesar Rp16.350. Angka serupa berlaku berdasarkan Bank Notes per pukul 09.50 WIB.