Kolaborasi UMKM Binaan & Desa Bakti BCA Jadi Magnet Pengunjung BCA Expoversary 2025

Bisnis.com, TANGERANG – Booth Bakti BCA dalam pergelaran BCA Expoversary 2025 offline turut menjadi magnet pengunjung yang datang ke acara yang digelar di ICE BSD City, Tangerang 20-23 Februari lalu.

Ratusan pengunjung bergantian menyambangi area yang diisi 8 tenant tersebut. Keterlibatan Desa Bakti BCA dan UMKM Binaan Bakti BCA di BCA Expoversary 2025 merupakan salah satu cara dalam mendorong tujuan pembangunan berkelanjutan atau sustainable development goals (SDGs).

Beberapa tenant yang meramaikan area Bakti BCA antara lain Doesoen Kopi Sirap, Wisata Wayang Desa Wukirsari, Kampung Batik Gemah Sumilir, hingga Wastra Warna Alam.

Selain itu, bank swasta terbesar di Indonesia ini turut menghadirkan tenant Toserba (Toko Serba Bakti BCA), Healthy Check Point, Precious One, hingga Beauty Corner yang mencakup nail art & make up artist (MUA) dari sahabat disabilitas tersertifikasi lulusan program “Make Up Class with BCA” Bakti BCA.

SVP Corporate Communication BCA Susanti Nurmalawati menjelaskan, melalui program Bakti BCA pihaknya berupaya mewujudkan kepedulian sosial yang mencakup lingkungan, kesehatan, dan komunitas. Perhatian untuk komunitas ini salah satunya dilakukan melalui Desa Bakti BCA yang hingga saat ini menaungi 26 desa binaan.

Selain itu, pihaknya juga berupaya membantu UMKM naik kelas dengan pembinaan mulai dari sisi branding hingga menemukan pasar yang tepat.

“Kalau kita lihat di Booth Bakti BCA kita ajak juga teman-teman UMKM dari berbagai desa binaan kita. Supaya mereka bertemu dengan customer, mendapatkan awareness juga dari customer tentang brand-brand ini,” katanya dalam sesi mini studio berjudul Bukti Bakti BCA Rajut Kolaborasi UMKM dan Pengrajin Lokal, Sabtu (22/2/2025).

Menurutnya, pelaku UMKM di Indonesia memiliki potensi besar yang muncul dari kreativitas pengrajin dan diversifikasi produk di masing-masing daerah. Dia mencontohkan kisah sukses Desa Wisata Taro, Bali yang memiliki potensi kerajinan aksesoris.

Susanti menjelaskan bahwa BCA hadir dengan memberikan pembinaan agar UMKM di desa tersebut dapat melambungkan namanya dan menjangkau pangsa pasar yang lebih luas. Pihaknya pun menggandeng jenama perhiasan lokal Tulola untuk berkolaborasi mengembangkan produk ini.

Co-founder Tulola yang juga merupakan selebriti, Happy Salma, mengatakan bahwa Tulola dan BCA memiliki visi yang sama dalam melestarikan budaya yang melekat pada produk UMKM

lokal. Pihaknya pun menggandeng seniman lokal I Made Suama untuk menghasilkan desain perhiasan yang identik dengan kebudayaan Bali.

“Apa yang didukung oleh Bakti BCA sama dengan concern yang saya kerjakan. Kita harus menempatkan para pelaku UMKM itu adalah pahlawan budaya,” kata Happy dalam kesempatan yang sama.

Menurutnya, hal tersebut menjadi langkah awal untuk melestarikan kebudayaan lokal yang berkelanjutkan sekaligus memiliki tempat tersendiri di pasar dalam negeri. Happy menegaskan, kolaborasi dalam pendampingan UMKM diperlukan agar para pelaku usaha terus memiliki keyakinan untuk berkembang.

Adapun, BCA Expoversary 2025 kembali digelar dalam rangka perayaan HUT ke-68 perusahaan. Beragam promo dan penawaran spesial disediakan BCA pada ajang ini, mulai dari untuk Kredit Pemilikan Rumah (KPR), Kredit Kendaraan Bermotor (KKB), Kredit Sepeda Motor (KSM), hingga beragam produk unggulan Solusi BCA.

BCA Expoversary 2025 diadakan secara offline di ICE BSD City, Kabupaten Tangerang, pada 20-23 Februari; dan online melalui website https://expo.bca.co.id pada 20 Februari-31 Maret.

Selama BCA Expoversary 2025, BCA memberikan penawaran spesial suku bunga KPR BCA 2,68% eff.p.a fix 3 tahun dengan penempatan sejumlah dana, biaya provisi 0,68% dan diskon biaya administrasi 50%, bunga 2,88 flat p.a. tenor 2 dan 3 tahun, serta program DP 0% untuk KKB BCA, dan program DP 0% untuk KSM BCA.