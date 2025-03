Sejak 2021 BRI (BBRI) Konsisten Tebar Dividen Jumbo, Minimal 80% dari Laba

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. atau BRI akan memutuskan pembagian dividen pada rapat umum pemegang saham tahunan (RUPST) yang akan diselenggarakan pada Senin (24/3/2025). Sejak 2021, BBRI konsisten memberikan dividen kepada para pemegang saham dengan rasio minimal 80% dari laba bersih.

Dilansir dari bahan mata acara RUPST, manajemen bank pelat merah ini menyatakan akan membagikan dividen dengan besaran minimal 85% dari laba bersih Rp60,15 triliun sepanjang 2024.

Manajemen BBRI juga menjelaskan perseroan telah membagikan dividen interim sebesar Rp135 per saham atau sebesar Rp20,33 triliun pada 15 Januari 2025.

Jumlah itu akan diperhitungkan sebagai bagian dari dividen BRI tahun buku 2024. Sementara itu, sisa laba bersih tahun buku 2024 akan diusulkan untuk digunakan sebagai saldo laba ditahan perseroan.

Sebelumnya, Direktur BRI Sunarso sempat memastikan bahwa rasio pembagian dividen (dividend payout ratio) tidak akan kurang dari sebelumnya.

"Untuk dividend payout ratio tidak kurang dari tahun lalu, sekitar 80% hingga 85%," ujar Sunarso dalam paparan kinerja keuangan BRI 2024, Rabu (12/2/2025).

Menilik historis pembagian dividen sejak 2021, BBRI konsisten memberikan dividen jumbo kepada para investor. Berikut rangkumannya:

2021

Pada tahun buku 2021, BRI memutuskan pembayaran dividen tunai sebesar Rp174,23 per saham, atau berjumlah Rp26,4 triliun. Angka itu sama dengan 85% dari laba bersih BRI pada tahun yang sama.

Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, dividen per saham tersebut naik 76,17% dari Rp98,80 per saham pada 2020. Untuk dividen tahun buku 2021, BBRI menyumbang kepada pemerintah, selaku pemegang saham sebesar 53,19%, senilai Rp14,04 triliun.

2022

Pada tahun buku 2022, rasio pembagian dividen BRI lebih tinggi yakni 85% dari laba bersih perseroan pada tahun buku yang sama, senilai Rp51,4 triliun.

Jumlah dividen yang ditebar BRI saat itu sebesar Rp43,5 triliun, setara dengan Rp288 per saham. Nilai dividen pada 2022, naik 64,7% dibandingkan dengan realisasi 2021.

2023

Pada 2023, BRI membagikan total dividen tunai sebesar Rp48,1 triliun atau 80% dari laba tahun buku 2023, yang senilai Rp60,4 triliun.

Nilai dividen per saham BBRI itu mencapai Rp319 per saham dengan rincian Rp84 dalam dividen interim dan sisanya dividen final senilai Rp235 per saham.