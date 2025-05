Nilai Tukar Dolar AS di Bank Mandiri, BCA, BRI, & BNI Hari Ini, 2 Mei 2025

Nilai tukar rupiah dibuka melemah ke posisi Rp16.590 per dolar Amerika Serikat (AS) pada perdagangan hari ini, Jumat (2/5/2025).

Bisnis.com, JAKARTA — Simak nilai kurs dolar AS di bank seperti BCA, BRI, Bank Mandiri hingga BNI hari ini, Jumat (2/5/2025) setelah nilai tukar rupiah dibuka melemah ke posisi Rp16.590 per dolar Amerika Serikat (AS).

Mengutip Bloomberg, rupiah dibuka turun sebesar 0,08% menuju level Rp16.590 per dolar AS. Indeks dolar AS menguat 0,10% ke angka 100,14.

Mata uang di kawasan Asia mayoritas dibuka menguat. Won Korea menguat 0,12% bersama yen Jepang sebesar 0,01%. Ringgit Malaysia dan rupee India dibuka naik masing-masing 0,01% dan 0,89%.

Pengamat mata utang Ibrahim Assuaibi mengatakan bahwa sentimen yang memengaruhi nilai tukar rupiah antara lain respons positif pemerintah terhadap proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2025 yang disampaikan Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia sebesar 4,7%.

Dia menyatakan bahwa pandangan dari lembaga internasional seperti IMF dan Bank Dunia merupakan hal yang wajar dan perlu disikapi secara terbuka.

Namun demikian, dia menekankan pentingnya membangun optimisme nasional yang didasarkan pada data dan pencapaian aktual ekonomi Indonesia.

Lalu bagaimana nilai tukar di bank jumbo hari ini, Jumat (2/5/2025)?



Kurs Jual Beli Dolar AS di BCA Hari Ini

PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) pada pukul 09.29 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp16.525 dan harga jual sebesar Rp16.545 berdasarkan e-Rate.

Berdasarkan TT Counter, harga beli dan jual dolar AS ditetapkan masing-masing sebesar Rp16.460 dan Rp16.760 per pukul 08.05 WIB.

Berdasarkan Bank Notes pada pukul 08.05 WIB, BCA juga menerapkan harga beli sebesar Rp16.460 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp16.760 per dolar AS.



Kurs Jual Beli Dolar AS di BRI Hari Ini

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) menetapkan harga beli dan harga jual dolar AS per pukul 04.38 WIB masing-masing sebesar Rp16.548 dan Rp16.649 untuk e-Rate.

Sementara itu, kurs beli dan jual dolar AS pada TT Counter masing-masing ditetapkan sebesar Rp16.450 dan Rp16.750 sampai dengan waktu yang sama.



Kurs Jual Beli Dolar AS di Bank Mandiri Hari Ini

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) menetapkan harga beli dan jual dolar AS pada pukul 09.07 WIB untuk Special Rate masing-masing sebesar Rp16.580 dan Rp16.610.

Berdasarkan TT Counter, Bank Mandiri menetapkan harga beli per dolar AS sebesar Rp16.475 dan harga jual senilai Rp16.825. Angka tersebut merujuk pada pembaruan terakhir Rabu pukul 10.09 WIB.

Selain itu, berdasarkan Bank Notes dengan pembaruan terakhir Rabu pukul 09.44 WIB, harga beli dan jual per dolar AS ditetapkan masing-masing sebesar Rp16.475 dan Rp16.825.



Kurs Jual Beli Dolar AS di BNI Hari Ini

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) pada pukul 09.20 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp16.520 dan harga jual sebesar Rp16.700 berdasarkan Special Rate.

Sementara itu, berdasarkan TT Counter pada pukul 09.20 WIB, nilai beli dolar AS berada di level Rp16.465 dan nilai jual sebesar Rp16.765. Angka serupa juga berlaku untuk kurs Bank Notes pada waktu yang sama.