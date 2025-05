Geliat Transaksi Digital Bank Jumbo BBCA, BMRI Cs pada Kuartal I/2025

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA — Sederet bank jumbo atau kelompok bank dengan modal inti (KBMI) IV seperti PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) serta PT Bank Mandiri Tbk. (BMRI) mencatatkan pertumbuhan pesat transaksi digitalnya pada kuartal I/2025.

Bank Mandiri misalnya mencatatkan peningkatan transaksi digital yang pesat di platform besutannya Livin’ by Mandiri dan Kopra by Mandiri. Volume transaksi digital Bank Mandiri pun mencapai Rp7.066 triliun hingga akhir Maret 2025, tumbuh 21,9% secara tahunan.

Livin’ by Mandiri mencatatkan jumlah pengguna sebesar 30,7 juta per kuartal I/2025. Frekuensi transaksi Livin’ by Mandiri telah mencapai 1,1 miliar transaksi per kuartal I/2025, naik 30% secara tahunan (year on year/yoy). Nilai transaksinya menembus Rp1.070 triliun, meningkat 16% yoy.

Adapun, Kopra by Mandiri mencatatkan volume transaksi sebesar 349 juta hingga per kuartal I/2025. Nilai transaksinya mencapai Rp6.000 triliun, umbuh 23% yoy.

Direktur Utama Bank Mandiri Darmawan Junaidi menyatakan digitalisasi menjadi pilar penting dalam meningkatkan daya saing Bank Mandiri sekaligus memperluas akses keuangan nasional.

"Kami terus mengakselerasi inovasi digital agar dapat menghadirkan layanan perbankan yang semakin relevan dan adaptif terhadap kebutuhan nasabah di era yang dinamis ini," ujar Darmawan dalam keterangan tertulis pada beberapa waktu lalu.

Begitu juga dengan BCA yang membesut aplikasi mobile banking BCA Mobile serta MyBCA. Frekuensi transaksi BCA secara menyeluruh tumbuh 19% yoy mencapai 9,9 miliar. Frekuensi transaksi mobile dan internet banking BCA kemudian mencapai 8,8 miliar, naik 22,2% yoy.

Nilai transaksi mobile banking dan internet banking di BCA pun tumbuh 14% yoy. Kemudian, transaksi tiap pengguna mobile banking BCA mencatatkan kenaikan 26% yoy.

Bank jumbo lainnya PT Bank Rakyat Indonesia Tbk. (BBRI) mengandalkan aplikasi mobile banking BRImo. Direktur Network & Retail Funding BRI Aquarius Rudianto mengatakan pengguna super app BRImo telah mencapai 40,28 juta per kuartal I/2025, meningkat 20,26% yoy.

"Sementara dari sisi jumlah dan nilai transaksi, pada kuartal I/2025 BRImo melayani 1,2 miliar transaksi finansial, naik 25,5% yoy dengan volume sebesar Rp1.599 triliun atau meningkat 27,79% yoy," kata Aquarius.

Selain itu, PT Bank Negara Indonesia Tbk. (BBNI) mengandalkan aplikasi mobile mereka wondr by BNI. Pengguna aplikasi wondr by BNI hingga Maret 2025 mencapai 6,8 juta dengan jumlah transaksi 218 juta senilai Rp212 triliun sejak pertama kali diluncurkan pada 5 Juli 2024.

BNI mencatat peningkatan jumlah transaksi melalui seluruh kanal mobile banking sebesar 57,5% yoy, sedangkan total nilai transaksi tumbuh 31,1% yoy.

Sementara itu pada segmen wholesale, BNIdirect mencatat pertumbuhan nilai transaksi sebesar 33,2% yoy atau sebesar Rp2.374 triliun, dengan peningkatan jumlah transaksi sebanyak 16,4% yoy menjadi 337 juta transaksi.

Pertumbuhan transaksi digital bank jumbo itu terjadi sejalan dengan catatan Bank Indonesia (BI). Pembayaran digital pada kuartal I/2025 mencapai 10,76 miliar transaksi, tumbuh 33,50% yoy didukung peningkatan seluruh komponen.

Volume transaksi aplikasi mobile dan internet terus tumbuh masing-masing sebesar 34,51% yoy dan 18,89% yoy. Sementara, volume transaksi pembayaran digital melalui QRIS tumbuh pesat sebesar 169,15% yoy didukung peningkatan jumlah pengguna dan merchant.