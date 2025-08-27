Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

BI: Pengguna QRIS Tembus 57 Juta Orang per Semester I/2025

Pengguna QRIS capai 57 juta pada semester I/2025, mendukung UMKM selama pandemi. QRIS kini tersedia di Jepang, Thailand, Malaysia, Singapura, dan segera di China.
Annisa Nurul Amara
Annisa Nurul Amara - Bisnis.com
Rabu, 27 Agustus 2025 | 11:02
Share
Pegawai memberikan donasi menggunakan pindai QRIS dalam OCTO Mobile di sela-sela Safari Ramadan 1445 H di Tangerang Selatan, Banten pada Senin (18/3/2024). / Bisnis-Himawan L Nugraha
Pegawai memberikan donasi menggunakan pindai QRIS dalam OCTO Mobile di sela-sela Safari Ramadan 1445 H di Tangerang Selatan, Banten pada Senin (18/3/2024). / Bisnis-Himawan L Nugraha

Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia (BI) mengungkapkan hingga Juni 2025 atau semester I/2025 jumlah pengguna Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) mencapai 57 juta orang.

Semula, Kepala Departemen Ekonomi Keuangan Inklusif dan Hijau BI Anastuty K. menyebut dalam perkembangannya QRIS bak game changer yang membantu Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) kala pandemi Covid-19 terjadi pada 2020-2022.

“Ini cukup membantu UMKM untuk terus berjualan tanpa harus secara in person Ketemu dengan buyer-nya. Jadi kalau data terakhir adalah sekarang ada 57 juta pengguna QRIS, 39,3 juta-nya adalah UMKM,” katanya dalam acara peluncuran Amartha Financial Group, Selasa (26/8/2025).

Lebih lanjut, Anastuty juga menyebut teranyar Indonesia baru saja meluncurkan implementasi penggunaan QRIS di Jepang pada 17 Agustus 2025 atau bertepatan dengan HUT ke-80 RI.

Adapun, dalam materinya perkembangan QRIS Cross Border kini telah diresmikan di empat negara yakni Thailand, Malaysia, Singapura, dan Jepang. Di Thailand sudah terjadi lebih dari 900 ribu transaksi dengan total nominal Rp435,7 miliar.

Sementara itu, di Malaysia sudah ada lebih dari 4 juta transaksi dengan total nominal senilai Rp1,2 triliun. Di Singapura transaksi terjadi lebih dari 200 ribu kali dengan total nominal Rp77,1 miliar. 

Baca Juga

Anastuty berujar saat ini Indonesia juga tengah meluncurkan sandbox atau uji coba untuk QRIS Cross Border di China. Perluasan ini diharapkan dapat memudahkan segala pihak.

“QRIS ini jadi semakin memudahkan. Selain untuk turis, bisa dimanfaatkan untuk turisme. Ini juga bisa mendorong UMKM kita untuk terus bisa diakses oleh pembeli dari luar,” pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, BI menyebut sistem pembayaran dengan kode QR milik Indonesia atau Quick Response Code Indonesia Standard (QRIS) akan bisa digunakan di China pada akhir 2025. Kini, persiapannya sudah memasuki tahapan sandbox atau uji coba.  

Deputi Gubernur BI Filianingsih Hendarta menjelaskan, pembayaran transaksi melalui QRIS di China sedari awal ditargetkan untuk bisa berlaku pada akhir tahun ini. Hal itu berbeda dengan Jepang, di mana QRIS sudah bisa mulai digunakan pada 17 Agustus 2025 lalu atau bertepatan dengan HUT ke-80 RI.  

Selain itu, pemberlakuan QRIS di China dan Jepang berbeda. Penggunaan QRIS di Jepang hanya bisa berlaku secara outbound, atau digunakan oleh warga Indonesia yang bepergian ke luar negeri.  

Sementara itu, penggunaan QRIS di China bisa berlaku untuk dua sisi yakni warga Indonesia yang bepergian ke Negeri Panda tersebut (outbound), maupun turis dari negara itu yang datang ke Indonesia (inbound).

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Annisa Nurul Amara
Editor : Aprianto Cahyo Nugroho

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Petuah Pendiri Sinarmas Eka Tjipta soal Persatuan & Kiat Sukses Jadi Konglomerat
Premium
1 jam yang lalu

Petuah Pendiri Sinarmas Eka Tjipta soal Persatuan & Kiat Sukses Jadi Konglomerat

Lo Kheng Hong Blak-blakan Harapan Hasil RUPSLB PGN (PGAS) 2025
Premium
1 jam yang lalu

Lo Kheng Hong Blak-blakan Harapan Hasil RUPSLB PGN (PGAS) 2025

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

BI Kaget, Transaksi QRIS di Balikpapan Melesat Tiga Kali Lipat per Juli 2025

BI Kaget, Transaksi QRIS di Balikpapan Melesat Tiga Kali Lipat per Juli 2025

Merchant & Transaksi QRIS Balikpapan Lampaui Target Tahunan per Juli 2025

Merchant & Transaksi QRIS Balikpapan Lampaui Target Tahunan per Juli 2025

Catat! Ini Daftar Negara yang Sudah Terima Transaksi Pakai QRIS

Catat! Ini Daftar Negara yang Sudah Terima Transaksi Pakai QRIS

BI Bahas Peran Investasi untuk Jaga Ketahanan Pangan di DIY

BI Bahas Peran Investasi untuk Jaga Ketahanan Pangan di DIY

Hilirasi Sumber Daya Lokal, Upaya Mendorong Pertumbuhan Ekonomi di Kepri

Hilirasi Sumber Daya Lokal, Upaya Mendorong Pertumbuhan Ekonomi di Kepri

Danantara Rilis Patriot Bond, Mengekor Penerbitan Surat Utang Jumbo oleh SWF, PIF Arab Saudi dan TWF Turki

Danantara Rilis Patriot Bond, Mengekor Penerbitan Surat Utang Jumbo oleh SWF, PIF Arab Saudi dan TWF Turki

Berita Lainnya

Berita Terbaru

BI: Pengguna QRIS Tembus 57 Juta Orang per Semester I/2025
Perbankan
16 menit yang lalu

BI: Pengguna QRIS Tembus 57 Juta Orang per Semester I/2025

Ekonom Wanti-Wanti soal Penyaluran Kredit Meski Likuiditas Diramal Membaik
Perbankan
33 menit yang lalu

Ekonom Wanti-Wanti soal Penyaluran Kredit Meski Likuiditas Diramal Membaik

Kelas Bawah Makan Tabungan, Rekening Nasabah Kakap Makin Gemuk
Perbankan
48 menit yang lalu

Kelas Bawah Makan Tabungan, Rekening Nasabah Kakap Makin Gemuk

LPS Tahan Bunga Penjaminan Simpanan Valas, Ternyata Ini Alasannya
Perbankan
1 jam yang lalu

LPS Tahan Bunga Penjaminan Simpanan Valas, Ternyata Ini Alasannya

Bank Mandiri Dukung BI Rate Turun, Dorong Pertumbuhan Ekonomi RI
Perbankan
3 jam yang lalu

Bank Mandiri Dukung BI Rate Turun, Dorong Pertumbuhan Ekonomi RI

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Patriot Bond Dikabarkan Oversubscribe, Djarum di Daftar Teratas Penawar

2

Maruarar Harap Bank Swasta Lain Ikuti BCA (BBCA) jadi Penyalur KPR Rumah Subsidi

3

Maruarar Bakal Lapor ke Prabowo soal BCA Ikut Dukung KPR Rumah Subsidi

4

Menkes Budi: Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan Masih Dibahas dengan DPR dan Sri Mulyani

5

Uang Pensiun PNS-TNI/Polri Berisiko Jebol, Korupsi dan Restrukturisasi Portofolio jadi Sorotan

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nilai Saham Wadirut Danamon Honggo jadi Rp4,04 Miliar, Terima 111.500 Helai dari Program MRT

Nilai Saham Wadirut Danamon Honggo jadi Rp4,04 Miliar, Terima 111.500 Helai dari Program MRT

Asuransi Getol Tambah Muatan Investasi SRBI, Masih Menarik untuk Tahun Ini?

Asuransi Getol Tambah Muatan Investasi SRBI, Masih Menarik untuk Tahun Ini?

Risiko Pelambatan Bank Jumbo (BMRI, BBNI, BBCA & BBRI) usai BI Rate Dipangkas Lagi

Risiko Pelambatan Bank Jumbo (BMRI, BBNI, BBCA & BBRI) usai BI Rate Dipangkas Lagi

KB Kookmin Card Borong Saham Kredit Plus, Kepemilikan jadi 85%

KB Kookmin Card Borong Saham Kredit Plus, Kepemilikan jadi 85%

Jejak Panjang BCA: Pernah Diselamatkan Negara, Kini dalam Dekapan Djarum

Jejak Panjang BCA: Pernah Diselamatkan Negara, Kini dalam Dekapan Djarum

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

25 Agustus 2025

Foto

Pemanfaatan Limbah Logam Untuk Kerajinan Miniatur
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Patriot Bond Dikabarkan Oversubscribe, Djarum di Daftar Teratas Penawar

2

Maruarar Harap Bank Swasta Lain Ikuti BCA (BBCA) jadi Penyalur KPR Rumah Subsidi

3

Maruarar Bakal Lapor ke Prabowo soal BCA Ikut Dukung KPR Rumah Subsidi

4

Menkes Budi: Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan Masih Dibahas dengan DPR dan Sri Mulyani

5

Uang Pensiun PNS-TNI/Polri Berisiko Jebol, Korupsi dan Restrukturisasi Portofolio jadi Sorotan