Bantu Atasi Corona, Astra Financial Donasikan Ambulance untuk RS St. Carolus

Bisnis.com, JAKARTA -- Astra Financial, Divisi Jasa Keuangan PT Astra International Tbk., secara simbolis menyerahkan bantuan Ambulance Gawat Darurat kepada Rumah Sakit Saint Carolus (RSSC).

Penyerahan tersebut sebagai komitmen Astra Financial untuk dapat memberikan manfaat dan membantu Indonesia serta merupakan bagian dari program kontribusi sosial Astra, yaitu Astra untuk Indonesia yang sehat.

Sebagai implementasi dari program kontribusi sosial yang berfokus pada 4 pilar, yaitu bidang kesehatan, pendidikan, lingkungan dan kewirausahaan, Director in charge (DIC) Astra Financial Suparno Djasmin menyerahkan donasi secara simbolis kepada Rudyan Kopot Ketua Perkumpulan Perhimpunan St. Carolus Vereeniging (PPSC) dan JB Endrotomo Sumargono, Direktur Utama RSSC melalui media virtual (video conference).

Suparno mengatakan dengan persebaran pandemi Covid-19 yang semakin tinggi, bantuan di bidang kesehatan merupakan prioritas Astra Financial. Rumah sakit, dokter dan tenaga medis yang menjadi garda paling depan sedapat mungkin didukung agar bisa melayani dan membangkitkan harapan serta menyelamatkan semakin banyak orang.

"Salah satunya dengan penambahan 1 unit Ambulance Gawat Darurat lengkap dengan peralatan medis yang diperlukan agar pelayanan semakin cepat dan responsif, bantuan kepada RS St. Carolus ini sejalan dengan misi Astra Financial untuk menjadi mitra keuangan bagi kesejahteraan Indonesia,” kata Suparno dalam keterangan resmi, Rabu (8/4/2020).

RS St. Carolus merupakan institusi kesehatan Katolik pertama di Indonesia yang mulai beroperasi pada 1919 dan diprakarsai oleh Keuskupan Agung Jakarta.

Selain melalui video conference, acara serah terima ambulance secara fisik juga dilaksanakan dengan peserta terbatas di Instalasi Gawat Darurat RS St. Carolus, dan dihadiri Astra Financial yang diwakili oleh Adi Sepiarso, Chief Astra Financial, dan Yulian Warman, Group Leader ESR & Communication Astra Financial, dan juga perwakilan dari RS St Carolus, PPSC, serta Keuskupan Agung Jakarta.

”Kami berterima kasih kepada Astra Financial atas perhatian dan sumbangan kepada RS St Carolus berupa satu unit mobil Ambulance Gawat Darurat lengkap dengan peralatan medis seperti ventilator dan defibrilator. Tipe ambulance ini, pertama kali ada di RS St Carolus," kata Rudyan.

Sementara itu, Adi Sepiarso menyatakan sebelumnya, Astra, sebagai induk dari Astra Financial, pada 2015 telah mendonasikan Rp10 miliar kepada PPSC untuk membangun Gedung Medik Carolus Borromeous, dilanjutkan dengan bantuan sumbangan dalam kegiatan Jubille 100 tahun Carolus Borromeus di Indonesia.

"Besar harapan kami, sumbangan dari Astra Financial ini, dapat dikembangkan dengan kerjasama Healthcare Strategic di Rumah Sakit St. Carolus,” tuturnya.