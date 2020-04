5 Berita Terpopuler, ASABRI Tambah Saham Gocap dan 15 Orang Terkaya Indonesia versi Forbes

Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat kepemilikan PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (persero) pada saham harga Rp50 atau gocap per lembar terus bertambah. Harga gocap merupakan nilai terendah yang diizinkan oleh BEI dalam pasar modal di Tanah Air. Harga ini juga pertanda saham sulit dilepas karena dihindari investor.

Berdasarkan keterbukaan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia saham tambahan dengan nilai Rp50 yang dikoleksi ASABRI tersebar dalam bidang pengolahan biji coklat hingga properti.

Baca berita lengkapnya di sini.



Organisasi nirlaba Oxfam menyatakan bahwa lebih dari setengah miliar orang rentan mengalami kemiskinan di tengah pandemi virus corona baru atau COVID-19 dan membutuhkan tindakan penyelamatan khususnya di negara-negara miskin.

Oxfam, organisasi nirlaba yang berfokus pada pembangunan penanggulangan bencana dan advokasi, menyebut dampak penutupan ekonomi untuk mencegah penyebaran virus berisiko memicu kembali perang melawan kemiskinan di berbagai negara.

Baca berita lengkapnya di sini.



Gojek Indonesia membenarkan telah mengajukan permohonan kepada pemerintah agar para mitra pengemudinya bisa ikut mendapat kucuran bantuan langsung tunai di masa pandemi corona (Covid-19).

Chief of Corporate Affairs Gojek Indonesia Nila Marita menuturkan saat ini pihaknya terus berkoordinasi dengan pemerintah terkait BLT yang disiapkan pemerintah bagi para mitranya. Detil teknis seperti teknis dan besaran pun masih dalam pembicaraan.

Baca berita lengkapnya di sini.



Dalam sepekan terakhir, permintaan tanya jawab mengenai virus corona di platform Grab meningkat sebanyak 400 persen, dengan permintaan di seputar Covid-19 pada Maret 2020 meningkat 20 kali lipat dibandingkan dengan Februari 2020.

Adapun sebelumnya, Grab Indonesia dan Good Doctor Technology Indonesia (GDTI) menandatangani perjanjian kerja sama dengan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk menghadirkan layanan khusus pemeriksaan (screening) awal Covid-19 melalui tanya jawab daring (telekonsultasi) di platform GrabHealth powered by Good Doctor.

Baca berita lengkapnya di sini.



Majalah Forbes kembali merilis daftar orang terkaya dunia 2020, dimana 15 pengusaha asal Indonesia di antaranya masuk ke dalam lis tersebut.

Total kekayaan 15 taipan Indonesia itu mencapai US$53,7 miliar atau setara dengan Rp859,2 triliun, dengan perhitungan kurs Rp16.000 per dolar AS. Jumlah itu setara dengan 44,38 persen cadangan devisa Indonesia per Maret 2020 yang mencapai US$121 miliar.

Baca berita lengkapnya di sini.