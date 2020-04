Nasabah Bank Mandiri, Ini Promo Belanja Murah Jelang Puasa Ramadan

Bisnis.com, JAKARTA -- PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. menawarkan program promo belanja murah bagi nasabah Mandiri Online, Mandiri Debit, dan Kartu Kredit.

Wakil Direktur Utama Bank Mandiri Hery Gunardi mengatakan program promo belanja ini disiapkan untuk memenuhi seluruh kebutuhan nasabah di rumah dalam persiapan ibadah puasa Ramadan. Juga untuk memenuhi kebutuhan harian lainnya tanpa harus meninggalkan rumah selama imbauan tinggal di rumah diterapkan.

“Meski dalam suasana pembatasan aktivitas sosial seperti ini, kami tetap ingin memberikan kemudahan kepada nasabah agar bulan suci Ramadhan kali ini dapat tetap memberikan suasana religi yang kuat. Untuk itu, kami mengajak merchant-merchant dengan basis konsumen besar serta fitur-fitur produk yang sesuai kebutuhan harian masyarakat,” katanya dalam keterangan tertulis dikutip Minggu, (19/4/2020).

Hery menyebutkan sejumlah program belanja murah dari Mandiri itu seperti kebutuhan dapur di HappyFresh, iLotte.com serta KlikIndomaret untuk Mandiri Online.

Selanjutnya program diskon Rp50.000 untuk masyarakat yang memanfaatkan kursus di RuangGuru jika melakukan pembayaran dengan Mandiri Debit dan Kartu Kredit.

Bank Mandiri juga memberikan bonus pulsa dan paket data Telkomsel, Indosat, XL dan Three jika melakukan top up melalui Mandiri Online. Bagi pelanggan IndiHome tersedia diskon hingga 20 persen jika melakukan pembayaran menggunakan Mandiri Kartu kredit. Sementara bagi nasabah First Media terdapat diskon 30 persen dan cashback hingga Rp100.000.

Baca Juga : Historia Bisnis: Kredit Likuiditas Bank Indonesia juga Mengalir ke Proyek Mobnas

Promo unggulan lain yang ditawarkan adalah program diskon belanja dengan Mandiri Debit atau Kartu Kredit di merchant e-commerce utama seperti Tokopedia, Shopee, Bukalapak dan Blibli.com.

“Melalui program promo belanja ini, kami juga ingin memberikan pengalaman berbelanja yang menyenangkan, mudah dan unik kepada nasabah kami. Misalnya, dengan kemudahan yang diberikan Mandiri Online untuk melakukan berbagai pembayaran tagihan atau cicilan bulanan,” katanya.

Hery menjelaskan Mandiri Online menjadi produk utama yang ditawarkan perseroan kepada nasabah retail. Aplikasi ini mengintegrasikan informasi seluruh rekening simpanan, pinjaman dan kartu kredit milik nasabah sehingga nasabah dapat dengan mudah mengetahui jejak transaksi Mandiri Debit dan Kartu Kredit.

“Secara keseluruhan, ada lebih dari 1.800 jenis pembayaran yang didukung oleh Mandiri Online, yang menjadikannya sebagai salah satu alat bayar paling multifungsi,” tutur Hery.

Herry melanjutkan, pihaknya kini memiliki hampir 5 juta user Mandiri Online dengan transaksi harian yang terus meningkat. Jika pada Maret 2019, rata-rata transaksi Mandiri Online baru mencapai 1,2 juta transaksi dengan nominal mencapai Rp1,8 triliun per hari, maka pada Maret 2020, frekuensinya meningkat menjadi sekitar 2 juta transaksi per hari dengan nominal yang bisa mencapai lebih dari Rp3 triliun.

“Kami berharap frekuensi harian ini dapat terus meningkat, terutama dengan inisiatif kami menaikkan limit transfer via Mandiri Online untuk sesama rekening Mandiri dan antar bank menjadi total Rp400 juta, dari sebelumnya Rp200 juta, serta program top up Gopay gratis biaya administrasi,” sebutnya.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini : bank mandiri mandiri kartu kredit