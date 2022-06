Bank Capital (BACA) Mau Rights Issue 19,96 Miliar Saham, Catat Jadwalnya!

Bisnis.com, JAKARTA – PT Bank Capital Indonesia Tbk.(BACA) akan melakukan penawaran umum untuk penambahan modal dengan memberikan hak memesan efek terlebih dahulu IV (PMHMETD IV) dengan menerbitkan sebanyak-banyaknya 19,96 miliar saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp100 per saham.



Aksi penambahan modal emiten bersandi saham BACA ini telah mendapatkan restu dari pemegang saham pada 25 Agustus 2021 dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB). Sementara itu, perseroan menargetkan akan mengantongi pernyataan efektif pendaftaran pada 19 Juli 2022.



Berdasarkan keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia (BEI), Senin (20/6/2022), manajemen menjelaskan setiap pemegang 50 saham lama yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) pada 29 Juli 2022 pukul 15.00 WIB berhak atas 141 HMETD, di mana setiap 1 HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 saham baru yang ditawarkan.



Namun, Bank Capital belum menetapkan harga pelaksanaan dan perkiraan dana segar yang akan diperoleh dari adanya aksi penambahan modal ini.



Bank Capital menjadwalkan periode cum HMETD di pasar reguler dan pasar negosiasi jatuh pada 26 Juli 2022, sedangkan ex HMETD di pasar reguler dan pasar negosiasi berlangsung pada 27 Juli 2022. Sementara itu, ex HMETD di pasar tunai dijadwalkan pada 29 Juli 2022 dan 1 Agustus 2022 merupakan periode ex HMETD di pasar tunai.



Kemudian, distribusi HMETD akan dilaksanakan pada 1 Agustus 2022. Keesokan harinya, yaitu 2 Agustus 2022 menjadi tanggal pencatatan HMETD di BEI.



Selanjutnya, manajemen menyatakan periode perdagangan dan pelaksanaan HMETD dimulai pada 2 Agustus sampai dengan 9 Agustus 2022. Dengan demikian, HMETD yang tidak dilaksanakan hingga tanggal akhir periode tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi.



Lalu, 4 Agustus hingga 11 Agustus 2022 ditetapkan sebagai periode distribusi saham hasil HMETD dan 11 Agustus 2022 menjadi periode akhir pembayaran pemesanan saham tambahan. Penjatahan efek tambahan jatuh pada 12 Agustus dan 16 Agustus 2022 merupakan pengembalian uang pemesanan.



Manajemen BACA menyampaikan apabila saham yang ditawarkan dalam PMHMETD IV ini tidak seluruhnya diambil oleh pemegang saham atau pemegang bukti HMETD, maka sisanya akan dialokasikan kepada pemegang saham lainnya yang melakukan pemesanan lebih besar dari haknya.

"Seperti yang tercantum dalam formulir pemesanan dan pembelian saham tambahan, secara proporsional berdasarkan atas jumlah HMETD yang telah dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang meminta penambahan saham,” jelas manajemen, dikutip Selasa (21/6/2022).



Manajemen menambahkan, apabila setelah pemesanan tambahan masih terdapat sisa HMETD maka sisa HMETD tersebut akan hangus.



“Tidak terdapat pihak yang akan bertindak sebagai pembeli siaga atau calon pengendali PMHMETD IV ini,” ungkapnya.

