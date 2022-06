Amankan Likuiditas, BI Teken Kerja Sama Renminbi Liquidity Arrangement dengan 5 Bank Sentral

Penandatangan kerja sama Renminbi Liquidity Arrangement (RMBLA) dilakukan bersama dengan Bank Negara Malaysia (BNM), Hong Kong Monetary Authority (HKMA), Monetary Authority of Singapura (MAS), Central Bank of Chile, dan People's Bank of China (PBOC).