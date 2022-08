Rupiah Berpeluang Menguat, Cek Kurs Jual Beli Dolar AS Hari Ini di BCA, BRI, dan BNI

Bisnis.com, JAKARTA — Nilai tukar rupiah berpeluang menguat setelah data inflasi Amerika Serikat (AS) yang di bawah ekspektasi meredakan lonjakan dolar AS.

Direktur PT Laba Forexindo Berjangka Ibrahim Assuaibi dalam riset hariannya, menyebutkan mata uang utama cenderung stabil karena para pedagang enggan bertaruh besar menjelang data inflasi AS yang akan menentukan kebijakan suku bunga The Fed beberapa bulan ke depan.

Pada Rabu (10/8/2022), nilai tukar rupiah ditutup melemah 0,12 persen atau turun 18 poin sehingga berada di posisi Rp14.870 per dolar AS. Sementara itu, indeks dolar AS, yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama, pada pukul 15.00 WIB terpantau melemah 0,09 persen atau 0,099 poin ke level 106,15.

Sejumlah mata uang lain di kawasan Asia terpantau turut melemah yakni peso Filipina turun 0,13 persen, won Korea Selatan 0,47 persen, dan yuan China melemah 0,08 persen Sementara itu, yen Jepang terpantau menguat 0,07 persen, dolar Singapura menguat 0,07 persen, dan rupee India menguat 0,23 persen.

Lantas, bagaimana kurs dolar AS di BCA, BRI, dan BNI pada perdagangan hari ini, Kamis (11/8/2022)? Simak uraian berikut:

BCA

PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) pada pukul 09.28 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp14.801 dan harga jual sebesar Rp14.821 berdasarkan e-rate.

Lalu, berdasarkan bank notes, BCA menetapkan harga beli sebesar Rp14.629 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp14.929 per dolar AS.

Kurs Jual Beli Dolar AS BCA Kurs Beli (Rp) Jual (Rp) TT Counter 14.629 14.929 E Rate 14.801 14.821 Bank Notes 14.629 14.929

BRI

Selanjutnya, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) menetapkan harga beli dan harga jual dolar AS pada pukul 09.05 WIB masing-masing sebesar Rp14.798 dan Rp14.821untuk e-rate.

Sementara itu, BRI menetapkan harga beli TT counter sebesar Rp14.730 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp14.930 per dolar AS.

Kurs Jual Beli Dolar AS BRI Kurs Beli (Rp) Jual (Rp) TT Counter 14.730 14.930 E Rate 14.798 14.821

BNI

Adapun, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) menetapkan harga beli dan jual dolar AS untuk e-rate pada pukul 09.10 WIB masing-masing sebesar Rp14.801 dan Rp14.828.

Untuk bank notes BNI menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp14.700 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp15.050 per dolar AS.

Berikut kurs jual beli dolar AS di BCA, BRI, dan BNI pada Kamis (11/8/2022):

Kurs Jual Beli Dolar AS BNI Kurs Beli (Rp) Jual (Rp) TT Counter 14.700 15.050 E Rate 14.801 14.828 Bank Notes 14.700 15.050

