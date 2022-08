BI Naikkan Suku Bunga, Cek Kurs Jual Beli Dolar AS di BCA, BRI, dan BNI Hari Ini

Bisnis.com, JAKARTA - Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS pada diperkirakan melaju di teritori positif pada perdagangan hari ini, Rabu (24/8/2022). Simak

Kemarin (23/8/2022), rupiah menjadi mata uang terkuat di kawasan Asia dengan ditutup menguat 0,36 persen atau 54,00 poin sehingga parkir di posisi Rp14.838,00 per dolar AS. Penguatan rupiah terjadi setelah Bank Indonesia (BI) menaikkan suku bunga acuan sebesar 25 basis poin (bps) menjadi 3,75 persen.

Adapun, indeks dolar yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama lainnya melemah pada Selasa (23/8/2022), tetapi masih diperdagangkan di sekitar tertinggi enam minggu.

Direktur PT Laba Forexindo Berjangka Ibrahim Assuaibi mengatakan pergerakan rupiah pada perdagangan Rabu akan cenderung dibuka berfluktuatif tetapi ditutup menguat di rentang Rp14.810-Rp14.860 per dolar AS.

Menurutnya, indeks dolar AS yang masih di sekitar level tertinggi didukung oleh serangkaian komentar hawkish dari pejabat The Fed pekan lalu.

Dalam kondisi tersebut, lantas, bagaimana kurs dolar AS di BCA (BBCA), BRI (BBRI), dan BNI (BBNI) pada perdagangan hari ini, Rabu (24/8/2022)? Simak uraian berikut:

BCA

PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) pada pukul 09.07 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp14.829 dan harga jual sebesar Rp14.849 berdasarkan e-rate.

Lalu, berdasarkan bank notes, BCA menetapkan harga beli sebesar Rp14.694 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp14.994 per dolar AS.

BRI

Selanjutnya, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) menetapkan harga beli dan harga jual dolar AS pada pukul 09.05 WIB masing-masing sebesar Rp14.833 dan Rp14.853 untuk e-rate.

Sementara itu, BRI menetapkan harga beli TT counter sebesar Rp14.710 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp15.010 per dolar AS.

BNI

Adapun, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) menetapkan harga beli dan jual dolar AS untuk e-rate pada pukul 08.50 WIB masing-masing sebesar Rp14.890dan Rp14.910.

Untuk bank notes BNI menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp14.690 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp15.040 per dolar AS.

Berikut kurs jual beli dolar AS di BCA, BRI, dan BNI pada Rabu (24/8/2022)

Kurs Jual Beli Dolar AS BCA Kurs Beli (Rp) Jual (Rp) TT Counter 14.699 14.994 E Rate 14.829 14.849 Bank Notes 14.699 14.994

Kurs Jual Beli Dolar AS BRI Kurs Beli (Rp) Jual (Rp) TT Counter 14.710 15.010 E Rate 14.833 14.853

Kurs Jual Beli Dolar AS BNI Kurs Beli (Rp) Jual (Rp) TT Counter 14.690 15.040 E Rate 14.890 14.910 Bank Notes 14.690 15.040

