BNI (BBNI) Punya Direksi Baru, Ini Daftar Lengkapnya

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. atau BBNI mengubah susunan pengurus perusahaan melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB), Rabu (31/9/2022).

Berdasarkan sumber Bisnis, ada tiga nama baru yang masuk jajaran direksi BUMN tersebut. Putrama Wahju Setiawan ditunjuk sebagai direktur treasury dan international yang sebelumnya diisi oleh Henry Panjaitan.

Kemudian Toto Prasetyo diputuskan menjadi direktur IT dan operasi menggantikan Y.B. Hariantono. Toto sebelumnya adalah SEVP Teknologi Informasi PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. atau BMRI sejak 2019. Sebelumnya dia sempat menjadi head of IT management PT Bank Mega Tbk. (MEGA).

Selanjutnya Mucharom masuk menggantikan Bob Tyasika Ananta sebagai direktur human capital & kepatuhan. Mucharom sebelumnya merupakan corporate secretary BNI sejak 2020.

Adapun Bob saat ini telah berlabuh di PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (BRIS) berdasarkan hasil rapat umum pemegang saham tahunan (RUPST) pada 27 Mei 2022.

Berikut susunan direksi BNI:

Direksi:

Direktur Utama: Royke Tumilaar

Wakil Direktur Utama: Adi Sulistyowati

Direktur Corporate & International Banking: Silvano Winston Rumantir

Direktur Enterprise & Commercial: Muhammad Iqbal

Direktur Treasury: Putrama Wahju Setiawan

Direktur Risk Management: David Pirzada

Direktur Finance: Novita Widya Anggraini

Direktur Technology & Operations: Toto Prasetio

Direktur Human Capital & Compliance: Mucharom

Direktur Network & Services: Ronny Venir

Direktur Institutional Banking: Sis Apik Wijayanto

Direktur Concumer Banking: Corina Leyla Karnalies

