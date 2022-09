Daftar Pinjol Legal OJK & Aturan Pengenaan Bunga yang Diizinkan

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan mengingatkan kesepatakan pengenaan buka oleh perusahaan keuangan berbasis teknologi (financial technology/fintech) alias pinjaman online (pinjol) sebesar 0,4 persen hanya untuk produk multiguna alias tenor pendek.

"Batas tingkat bunga fintech lending (pinjol) selama ini ditetapkan oleh Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) maksimum 0,4 persen per hari," kata Ogi Prastomiyono, Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Nonbank OJK seperti dilansir laman media sosial OJK, Selasa (27/9/2022).

Dia mengingatkan dalam praktik, bunga 0,4 persen atau ekuivalen 146 persen setahun itu hanya untuk pinjaman jangka pendek. "Misal kurang dari 30 hari," ulasnya mencontohkan.

Sementara itu, ulas Ogi lebih lanjut, untuk pinjaman produktif bunga yang dikenakan sekitar 12 persen - 24 persen per tahun.

Dalam penjelasan yang sama, OJK menegaskan besaran bunga 0,4 persen ini telah melalui berbagai pertimbangan.Hasil riset OJK pada 2021 menghasilkan bunga ideal maksimum sebesar 0,3 persen sampai 0,46 persen persen.

"Bunga yang mendekati 0,4 persen per hari hanya untuk pinjaman multiguna atau konsumtif dengan tenor pendek. Tidak ada pinjaman multiguna atau konsumtif dengan tenor panjang misalnya 1 tahun, yang kemudian dikenakan bunga 0,4 persen per hari atau 146 persen per tahun," ulasnya.

Daftar Pinjol Legal 2022

Setelah memahami ciri-ciri dari pinjol legal, diharapkan masyarakat jadi lebih selektif dalam memilih platform untuk pinjaman online. Berikut ini beberapa daftar pinjaman online legal terbaru yang bisa Anda pilih.

Danamas, PT Pasar Dana Pinjaman

Investree, PT Investree Radhika Jaya

Amartha, PT Amartha Mikro Fintek

DOMPET Kilat, PT Indo Fin Tek

Boost, PT Creative Mobile Adventure

TOKO MODAL, PT Toko Modal MItra Usaha

Modalku, PT Mitrausaha Indonesia Grup

KTA KILAT, PT Pendanaan Teknologi Nusa

Kredit Pintar, PT Kredit Pintar Indonesia

Maucash, PT Astra Welab Digital Arta

Finmas, PT Oriente Mas Sejahtera

KlikA2C, PT Aman Cermat Cepat

Akseleran, PT Akseleran Keuangan Inklusif Indonesia

Ammana.id, PT Ammana Fintek Syariah

PinjamanGO, PT Dana Pinjaman Inklusif

KoinP2P, PT Lunaria Annua Teknologi

Pohondana, PT Pohon Dana Indonesia

MEKAR, PT Mekar Investama Sampoerna

AdaKami, PT Pembiayaan Digital Indonesia

ESTA KAPITAL FINTEK, PT Esta Kapital Fintek

KREDITPRO, PT Tri Digi Fin

FINTAG, PT Fintagra Homido Indonesia

RUPIAH CEPAT, PT Kredit Utama Fintech Indonesia

CROWDO, PT Mediator Komunitas Indonesia

Indodana, PT Artha Dana Teknologi

JULO, PT Julo Teknologi Finansial

Pinjamwinwin, PT Progo Puncak Group

DanaRupiah, PT Layanan Keuangan Berbagi

Taralite, PT Indonusa Bara Sejahtera

Pinjam Modal, PT Finansial Integrasi Teknologi

ALAMI, PT Alami Fintek Sharia

AwanTunai, PT Simplefi Teknologi Indonesia

Danakini, PT Dana Kini Indonesia

Siaga, PT Abadi Sejahtera Finansindo

DANAMERDEKA, PT Intekno Raya

EASYCASH, PT Indonesia Fintopia Technology

PINJAMYUK, PT Kuaikuai Tech Indonesia

FinPlus, PT Rezeki Bersama Teknologi

UangMe, PT Uangme Fintek Indonesia

PinjamDuit, PT Stanford Teknologi Indonesia

DANA SYARIAH, PT Dana Syariah Indonesia

BATUMBU, PT Berdayakan Usaha Indonesia

Cashcepat, PT Artha Permata Makmur

KlikUMKM, PT Pinjaman Kemakmuran Rakyat

Pinjam Gampang, PT Kredit Plus Teknologi

cicil, PT Cicil Solusi Mitra Teknologi

lumbungdana, PT Lumbung Dana Indonesia

360 KREDI, PT Inovasi Terdepan Nusantara

Dhanapala, PT Semangat Gotong Royong

Kredinesia, PT Kreditku Teknologi Indonesia

Pintek, PT Pinduit Teknologi Indonesia

ModalRakyat, PT Modal Rakyat Indonesia

SOLUSIKU, PT Anugerah Digital Indonesia

Cairin, PT Idana Solusi Sejahtera

TrustIQ, PT Trust Teknologi Finansial

KLIK KAMI, PT Harapan Fintech Indonesia

Duha SYARIAH, PT Duha Madani Syariah

Invoila, PT Sol Mitra Fintec

Sanders One Stop Solution, PT Satustop Finansial Solusi

DanaBagus, PT Dana Bagus Indonesia

UKU, PT Teknologi Merlin Sejahtera

KREDITO, PT Fintek Digital Indonesia

AdaPundi, PT Info Tekno Siaga

Lentera Dana Nusantara, PT Lentera Dana Nusantara

Modal Nasional, PT Solusi Tekologi Finansial

Komunal, PT Komunal Finansial Indonesia

Restock.ID, PT Cerita Teknologi Indonesia

TaniFund, PT Tani Fund Madani Indonesia

Ringan, PT Ringan Teknologi Indonesia

Avantee, PT Grha Dana Bersama

Gradaa, PT Gradana Teknoruci Indonesia

Danacita, PT Inclusive Finance Group

IKI Modal, PT IKI Karunia Indonesia

Ivoji, PT Finansia Aira Teknologi

Indofund.id, PT Bursa Akselerasi Indonesia

iGrow, PT iGrow Resources Indonesia

Danai.id, PT Adiwisata Finansial Teknologi

DUMI, PT Fidac Inovasi Teknologi

LAHAN SIKAM, PT Lampung Berkah Finansial Teknologi

Qaswa.id, PT Qazwa Mitra Hasanah

KrediFazz, PT FinAccel Digital Indonesia

Doeku, PT Doeku Peduli Indonesia

Aktivaku, PT Aktivaku Investama Teknologi

Danain, PT Mulia Inovasi Digital

Indosaku, PT Sens Teknologi Indonesia

Jembatan Emas, PT Akur Dana Abadi

EDUFUND, PT Fintech Bina Bangsa

GandengTangan, PT Kreasi Anak Indonesia

PAPITUPI SYARIAH, PT Piranti Alphabet Perkasa

BantuSaku, PT Smartec Teknologi Indonesia

danabijak, PT Digital Micro Indonesia

Danafix, PT Danafix Online Indonesia

AdaModal, PT Solid Fintek Indonesia

SamaKita, PT Sejahtera Sama Kita

KawanCicil, PT Kawan Cicil Teknologi Utama

CROWDE, PT Crowde Membangun Bangsa

KlikCair, PT Klikcair Magga Jaya

ETHIS, PT Ethis Fintek Indonesia

SAMIR, PT Sahabat Mikro Fintek

UATAS, PT Plus Ultra Abadi

Asetku, PT Pintar Inovasi Digital

Findaya, PT Mapan Global Reksa

Inilah daftar pinjol dan beberapa daftar pinjol legal yang bisa dijadikan sebagai bahan referensi bagi Anda yang ingin melakukan pinjaman online.

