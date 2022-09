BGTC 2022: GoTo Financial Dorong Masyarakat Kembangkan Potensi Keuangan

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA – Entitas usaha PT Goto Gojek Tokopedia Tbk. (GOTO), yakni GoTo Financial melalui produk GoPay terus meningkatkan layanannya guna membantu masyarakat dalam mengembangkan potensi keuangan mereka.

Brand Marketing Lead GoPay Faiz Fashridjal mengatakan bahwa GoPay sebagai salah satu solusi keuangan memiliki sederet fitur untuk memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat. Mulai dari membayar tagihan, membuka rekening bank digital, hingga mengatur keuangan.

“Jika digunakan secara baik, kita bisa menggunakan GoPay untuk mengatur keuangan. Ada dua fitur pada GoPay, yakni Riwayat Transaksi dan GoPay Diary,” ujar Faiz dalam acara Bisnis Indonesia Goes to Campus (BGTC) di IPB, Kamis (29/9/2022).

Faiz menuturkan fitur Riwayat Transaksi memungkinkan pengguna untuk melihat pengeluaran. Adapun GoPay Diary memudahkan pengguna untuk mengecek pengeluaran setiap bulan. Laporan itu dikirimkan ke email yang sudah terverifikasi.

Melalui GoPay, pengguna dapat juga mengakses fitur Tabungan, Investasi, hingga Pinjaman. Fitur Tabungan merupakan hasil integrasi GoPay dengan Bank Jago, sehingga memungkinkan pengguna membuka rekening bank digital tersebut melalui aplikasi Gojek.

Faiz juga menyampaikan bahwa GoPay bisa digunakan untuk berinvestasi di Goinvestasi. Selain itu juga dapat digunakan di berbagai platform investasi. Adapun, terkait dengan Pinjaman, GoPayLater merupakan layanan buy now pay later dari GoTo Financial.

Dengan berbagai fitur tersebut, data GoTo pada Agustus 2022 menunjukkan tingkat penetrasi pengguna GoPay pada kuartal II/2022 mencapai titik tertingginya, dan 52 persen dari pengguna ekosistem memanfaatkan GoPay sebagai salah satu metode pembayaran mereka di Tokopedia.

Secara terpisah, Head of GoPay Global Partnership & Business Development GoTo Financial Vrutika Mody menambahkan bahwa GoTo Financial melalui GoPay turut berperan dalam memperkenalkan masyarakat Indonesia ke sistem keuangan formal.

“GoTo melalui GoTo Financial membantu masyarakat mendapatkan pengalaman terbaik dalam siklus pengelolaan uang, mulai dari melakukan perencanaan keuangan, mengelola pengeluaran, menabung hingga mendapatkan pendapatan,” tuturnya.

Vrutika menambahkan GoTo Financial terus berupaya agar semua lapisan usaha di masyarakat dapat mengakses sejumlah layanan yang mampu memudahkan mereka dalam mengelola dan mengembangkan bisnisnya.

