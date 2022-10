Promo Beli Mobil dari Suzuki Finance, Ada yang Khusus PNS dan Pegawai BUMN

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA – Perusahaan multifinance milik Suzuki Motor Corporation, PT Suzuki Finance Indonesia (SFI) secara resmi menghadirkan sederet program penjualan sepanjang 1 Oktober hingga 31 Desember 2022.

GM Sales & Marketing SFI M. Arifin mengatakan sederet penawaran menarik dikemas dalam program bertajuk Hemat Banget Akhir Tahun. Program ini dapat digunakan calon konsumen Suzuki dengan keuntungan uang muka rendah hingga potongan tenor.

“Salah satu pola belanja masyarakat di Indonesia yaitu adalah belanja di akhir tahun. Kami membaca pola tersebut dan menghadirkan pilihan terbaik sebelum tahun 2022 berakhir,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Sabtu (8/10/2022).

Dia menuturkan bahwa khusus pada akhir tahun 2022, SFI menghadirkan program untuk semua tipe kendaraaan penumpang dan kendaraan komersial. Dalam program ini, perusahaan menawarkan Paket Hebat 1 dan Paket Hebat 2 dengan perbedaan keuntungan.

Paket Hebat 1 ditujukan bagi calon konsumen untuk pembelian XL7, All New Ertiga, S-Presso, dan Baleno dengan uang muka rendah sebesar 10 persen, dan uang muka rendah sebesar 15 persen khusus untuk SX4 S-Cross dengan tenor maksimal 5 tahun. Untuk mobil komersial, SFI menawarkan tenor selama 5 tahun khusus pembayaran total down payment minimal 25 persen.

Paket ini juga memberikan keuntungan khusus bagi calon konsumen berprofesi aparatur sipil negara (ASN), pegawai negeri sipil (PNS), pegawai BUMN, serta paramedis dengan keuntungan berupa uang muka rendah sebesar 10 persen serta tenor selama 7 tahun.

Adapun Paket Hebat 2 ditujukan untuk semua tipe mobil penumpang. dalam paket ini, konsumen akan mendapatkan potongan angsuran dengan pembayaran total down payment (TDP) minimal 25 persen. Konsumen akan mendapatkan potongan 3 kali angsuran tenor 5 tahun, potongan 2 kali angsuran dengan tenor 4 tahun, dan potongan 1 kali angsuran untuk tenor 3 tahun.

Khusus konsumen yang melakukan pembayaran TDP minimal 30 persen, akan mendapatkan potongan 3 kali angsuran bagi pemilih tenor 6 dan 7 tahun untuk semua tipe mobil penumpang.

“Untuk konsumen yang tertarik dengan program penjualan SFI, dapat datang langsung ke diler Suzuki terdekat untuk melihat mobil secara langsung, merasakan sensasi berkendara dengan mengikuti rangkaian test drive, dan dapat berkonsultasi mengenai pembelian mobil Suzuki secara kredit melalui Suzuki Finance Indonesia,” kata Arifin.

