Rupiah Melemah, Cek Kurs Dolar AS di BCA, BRI, Bank Mandiri, BNI Hari Ini (10/10)

Bisnis.com, JAKARTA - Daftar kurs dolar AS di BCA, BRI, Bank Mandiri, BNI saat nilai tukar rupiah dibuka melemah di hadapan dolar AS pada awal perdagangan Senin (10/10/2022).

Mengutip data Bloomberg, rupiah dibuka melemah 0,18 persen atau 27,5 poin ke Rp15.278. Senada, indeks dolar AS juga tengah melemah tipis 0,09 persen ke 112,68.

Bersama dengan rupiah, mayoritas mata uang di Asia lainnya juga mengalami pelemahan seperti yen Jepang melemah 0,09 persen, dolar Singapura melemah 0,08 persen, dolar Taiwan melemah 0,45 persen, dan won Korea Selatan melemah 0,88 persen.

Direktur PT Laba Forexindo Berjangka Ibrahim Assuaibi memperkirakan bahwa rupiah hari ini berfluktuatif dan ditutup melemah di kisaran Rp15.240—Rp. 15.290.

Sebelumnya, Senior Economist Samuel Sekuritas Fikri C. Permana mengatakan, rilis data cadangan devisa September 2022 diharapkan menjadi hal positif bagi perkembangan pasar keuangan Indonesia hari ini.

“Terlebih capital inflow IHSG Kamis (6/10/2022) senilai Rp4,06 triliun sangat kuat dan dorong apresiasi rupiah,” ujarnya dalam riset, Jumat (7/10/2022).

Lantas, bagaimana kurs dolar AS di BCA, BRI, Bank Mandiri, dan BNI hari ini?

Kurs Jual Beli Dolar AS di BCA

PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) pada pukul 09.38 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp15.284 dan harga jual sebesar Rp15.304 berdasarkan e-rate.

Lalu, berdasarkan bank notes, BCA pada pukul 13.51 WIB menetapkan harga beli sebesar Rp15.129 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp15.429 per dolar AS.

Kurs Dolar AS di BCA Kurs Beli (Rp) Jual (Rp) TT Counter 15.129 15.429 E Rate 15.284 15.304 Bank Notes 15.129 15.429

Kurs Jual Beli Dolar AS di BRI

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. menetapkan harga beli dan harga jual dolar AS pada pukul 09.35 WIB masing-masing sebesar Rp15.284 dan Rp15.303 untuk e-rate.

Kemudian BRI menetapkan harga beli TT counter sebesar Rp15.205 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp15.405 per dolar AS.

Kurs Dolar AS di BRI Kurs Beli (Rp) Jual (Rp) TT Counter 15.205 15.405 E Rate 15.284 15.303

Kurs Jual Beli Dolar AS di Bank Mandiri

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) pada pukul 09.14 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp15.255 dan harga jual sebesar Rp15.295 berdasarkan e-rate.

Lalu, Bank Mandiri menetapkan bank notes dengan harga beli sebesar Rp15.225 per dolar AS, sedangkan harga jual sebesar Rp15.275 per dolar AS.

Kurs Dolar AS di Bank Mandiri Kurs Beli (Rp) Jual (Rp) TT Counter 15.025 15.375 E Rate 15.255 15.295 Bank Notes 15.225 15.275

Kurs Jual Beli Dolar AS di BNI

Adapun, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) menetapkan harga beli dan jual dolar AS untuk e-rate pada pukul 10.10 WIB masing-masing sebesar Rp15.282 dan Rp15.302

Untuk bank notes BNI pada 10.05 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp15.115 per dolar AS dan harga jual sebesar 15.465 per dolar AS.

Kurs Dolar AS di BNI Kurs Beli (Rp) Jual (Rp) TT Counter 15.115 15.465 E Rate 15.282 15.302 Bank Notes 15.115 15.465

