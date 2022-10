FIFGROUP Kembali Raih BIFA 2022 Best Performance Multifinance

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA - Perusahaan pembiayaan PT Federal International Finance Group (FIFGROUP) kembali mendapatkan Best Performance Multifinance untuk kategori aset di atas Rp10 triliun di ajang Bisnis Indonesia Financial Award 2022, hari ini, Kamis (13/10/2022).

Anak usaha PT Astra International Tbk. (ASII) di bidang pembiayaan ritel ini mencatatkan pertumbuhan laba bersih sebesar 58,65 persen pada kuartal II menjadi Rp1,51 triliun dibanding periode sama tahun sebelumnya yang mencapai Rp949,28 miliar.

Pertumbuhan kinerja juga dapat dilihat dari penyaluran pembiayaan (amount finance) oleh FIFGROUP yang tercatat mengalami peningkatan menjadi Rp15,50 triliun pada kuartal/II 2022, tumbuh 0,60 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2021 yang hanya mencapai Rp15,40 triliun.

Baca Juga : FIFGroup Siap Layani Kredit Motor Listrik di IMOS 2022

Lini bisnis pembiayaan sepeda motor Honda FIFASTRA turun di kuartal II/2022 sebesar 7,53 persen menjadi Rp9,38 triliun, dibanding kuartal II/2021 yang mencapai Rp10,15 triliun. Penurunan ini juga dapat dilihat dari jumlah booking unit di kuartal II/2022 yang hanya mencapai 1,26 juta unit turun 4,81 persen dibanding periode yang sama tahun 2021 mencapai 1,29 juta unit.

Sementara itu, DANASTRA yang merupakan lini bisnis pembiayaan multiguna mencatatakan pertumbuhan penyaluran pembiayaan yang mencapai Rp5,71 triliun, meningkat 16,02 persen pada kuartal II/2022 dibanding periode sama tahun 2021 yang hanya mencapai Rp4,92 triliun.

Selain FIFASTRA dan DANASTRA, layanan pembiayaan lain yang dimiliki oleh FIFGROUP adalah SPEKTRA, FINATRA, dan AMITRA.

Sebagai informasi, FIFGROUP didirikan dengan nama PT Mitrapusaka Artha Finance pada bulan Mei 1989. Pada tahun 1991, perusahaan mengubah nama menjadi PT Federal International Finance.

Namun, seiring dengan perkembangan waktu dan guna memenuhi permintaan pasar, FIF mulai memfokuskan diri ke pembiayaan sepeda motor Honda, pada bidang pembiayaan konsumen secara retail pada tahun 1996. Pada Mei 2013, perusahaan meluncurkan merek FIFGROUP.

Adapun BIFA 2022 adalah penghargaan yang diberikan kepada perusahaan finansial di Indonesia. Penghargaan ini merupakan evolusi dari Bisnis Indonesia Banking Award (BIBA), yang pada tahun sebelumnya hanya memberikan penghargaan kepada bank yang paling efisien dan memiliki kinerja terbaik.

Sejak 2017, Bisnis Indonesia mulai memperluas cakupan penghargaan, sehingga tidak terbatas pada bank saja, tetapi juga mencakup lembaga asuransi dan multifinance. Pada BIFA 2022 ini, terdapat enam kategori penghargaan, yang telah melalui penilaian yang ketat dari dewan juri, yaitu The Best Performance Bank, The Most Efficient Bank, The Best Performance Insurance, The Best Performance Multifinance, The Most Efficient Multifinance, dan The Best Performance Securities Company.

Dalam Bisnis Indonesia Financial Award 2022 kali ini, Bisnis Indonesia juga memberikan penghargaan kepada tiga pimpinan puncak perusahaan sebagai Best CEO. Selain itu, ada juga penghargaan khusus atau Special Award yang didedikasikan kepada perusahaan-perusahaan yang dipilih dan ditentukan berdasarkan hasil penilaian sidang dewan redaksi.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :