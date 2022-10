Seabank Indonesia Sabet BIFA 2022 Kategori The Best Performance Bank KBMI 1

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA – PT Bank Seabank Indonesia penghargaan The Best Performance Bank untuk kategori Kelompok Bank Berdasarkan Modal Inti atau KBMI 1 dalam gelaran Bisnis Indonesia Financial Award (BIFA) 2022.

BIFA 2022 merupakan merupakan metamorfosis dari acara tahunan Bisnis Banking Award (BIBA) yang sebelumnya hanya memberikan penghargaan kepada bank paling efisien dan memiliki kinerja terbaik, serta Bisnis Indonesia Insurance Award (BIIA) untuk asuransi.

Secara umum, seleksi penjurian BIFA 2021 terdiri dari dua tahap yaitu seleksi kuantitatif dan kualitatif. Untuk kuantitatif, nominasi penerima penghargaan di sektor perbankan, asuransi, dan multifinance yang lolos dari tahapan ini akan diajukan ke tahap kualitatif.

Adapun, penilaian untuk sektor perbankan dibagi menjadi dua kriteria, yaitu The Best Performance Bank dan The Most Efficient Bank. Dua kriteria ini terdiri atas 4 kategori penghargaan yakni untuk KBMI 4, KBMI 3, KBMI 2, KBMI 1, dan Bank Pembangunan Daerah.

Seabank tercatat mampu memanfaatkan dukungan ekosistem untuk mencetak kinerja ciamik hingga paruh pertama tahun ini. Kinerja bank digital ini bahkan mampu mengungguli bank digital lain yang ikut menyemarakkan persaingan industri.

Dari segi aset, bank yang masuk dalam ekosistem SEA Group ini mampu membukukan Rp20,86 triliun hingga akhir Juni 2022 atau melesat 207 persen secara tahunan (year-on-year/yoy).

Pertumbuhan aset perseroan bersumber dari kinerja tangguh penyaluran kredit, yang hingga Juni lalu mencapai Rp13,95 triliun. Realisasi ini mengalami peningkatan sebesar 814 persen secara tahunan dari posisi Rp1,53 triliun pada Juni 2021.

Seabank juga mampu menghimpun dana pihak ketiga (DPK) sebesar Rp16,93 triliun atau tumbuh 267 persen YoY. Peningkatan tersebut berasal dari dana murah atau current account saving account (CASA) yang melesat 395 persen YoY menjadi Rp15,43 triliun.

Seluruh capaian itu berhasil membawa Seabank membalik kerugian menjadi laba. Per akhir Juni lalu, Seabank membukukan laba bersih tahun berjalan sebesar Rp5,97 miliar. Berbanding terbalik dari periode tahun lalu, yang merugi Rp231,85 miliar.

