Promo Cicilan KPR Ringan, BNI (BBNI) Tawarkan Suku Bunga 2,76 Persen

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) mengenalkan promo kredit kepemilikan rumah (KPR) dengan suku bunga mulai dari 2,76 persen per tahun bagi masyarakat.

Corporate Secretary BNI Okki Rushartomo mengatakan, saat ini BNI Griya memberikan penawaran bagi masyarakat yang ingin memiliki hunian.

"BNI memberikan penawaran suku bunga mulai dari 2,76 persen p.a dan opsi bayar bunga saja hingga 2 tahun pertama, sehingga cicilan menjadi lebih ringan," katanya dalam siaran pers, Minggu (16/10/2022).

BNI Griya merupakan fasilitas pembiayaan konsumer yang dapat digunakan untuk pembelian, pembangunan, renovasi, top up, refinancing, hingga take over properti milik perusahaan. Besaran kredit yang dapat dikucurkan dari fasilitas ini disesuaikan dengan kebutuhan pembiayaan dan kemampuan pemohon.

Saat ini terdapat 1.500 pilihan properti baru dari 78 developer seperti Sinarmas Land, Ciputra, Agung Podomoro Land, dan Agung Sedayu Group bekerjasama dalam fasilitas ini. Selain penawaran suku bunga, masyarakat juga diberikan kemudahan dalam mengakses BNI Griya, diantaranya pengajuan secara daring.

"Pengajuan KPR akan sangat mudah karena dilakukan secara online dengan eForm BNI Griya yang dapat diakses melalui BNI Mobile Banking, atau Website BNI," ujarnya.

Baca Juga : Rezim UU Perlindungan Data Pribadi, OJK Pastikan Bank hingga Pinjol Patuh

BNI sendiri gencar memacu pertumbuhan KPR tahun ini. Pada Juni lalu misalnya, BNI meneken kerja sama dengan 54 pengembang rumah subsidi yang tersebar di seluruh wilayah operasional BNI.

Kerja sama itu bertujuan untuk memperbanyak pilihan rumah tinggal bagi masyarakat. Selain itu, ini merupakan langkah perseroan untuk menambah sumber pertumbuhan baru bagi industri properti.

Upaya BNI memacu KPR dilakukan seiring dengan suku bunga acuan Bank Indonesia (BI) yang meningkat. Sebagaimana diketahui, dalam dua bulan terakhir BI telah menaikkan suku bunga acuan sebesar 75 basis poin (bps), sehingga menjadi 4,25 persen.

Baca Juga : OJK Sebut 146 Iklan Perbankan Telah Melanggar Aturan

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :