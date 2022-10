Rupiah Tembus Rp15.600, Cek Kurs Dolar AS di BCA, BRI, Bank Mandiri, dan BNI Hari Ini (24/10)

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA — Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS dibuka menguat pada perdagangan awal pekan ini, Senin (24/10/2022).

Mengutip data Bloomberg, pukul 09.15 WIB, rupiah dibuka menguat 0,19 persen atau 29 poin ke level Rp15.602,5 per dolar AS. Rupiah sempat dibuka ke level Rp15.575 per dolar AS. Sepanjang tahun berjalan rupiah masih melemah 9,39 persen. Indeks dolar AS pada pagi ini juga menguat 0,19 persen atau 0,208 poin ke level 112.188.

Adapun, mata uang Asia lain melemah terhadap dolar AS, seperti Yen Jepang yang melemah 0,88 persen, dolar Australia melemah 0,53 persen. Adapun mata uang Euro melemah terhadap dolar AS 0,27 persen, dan pounsterling menguat 0,14 persen.

Analis Mirae Asset Sekuritas Rully Wisnubroto mengatakan bahwa dengan suku bunga The Fed (FFR) masih akan terus naik, ditambah dengan berbagai ketidakpastian global, Mirae Asset Sekuritas merevisi targetnya untuk rupiah di hadapan dolar AS.

“Kami merevisi rupiah melawan dolar AS menjadi rata-rata Rp14.935 per dolar AS pada akhir tahun ini, dari sebelumnya di Rp14.585 per dolar AS,” tulisnya dalam riset, dikutip Sabtu (22/10/2022).

Rully menyebutkan, analis masih optimistis rupiah masih dapat terapresiasi dari posisinya saat ini, didorong oleh pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) yang kuat dan neraca fiskal dan eksternal yang solid.

Lau, bagaimana kurs dolar AS di BCA, BRI, Bank Mandiri, dan BNI hari ini (24/10/2022)?

Kurs Jual Beli Dolar AS di BCA

PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) pada pukul 09.17 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp15.594 dan harga jual sebesar Rp15.614 berdasarkan e-rate.

Lalu, berdasarkan bank notes, BCA pada pukul 08.21 WIB menetapkan harga beli sebesar Rp15.389 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp15.689 per dolar AS.

Kurs Beli (Rp) Jual (Rp)

TT Counter 15.389 15.689

E Rate 15.594 15.614

Bank Notes 15.389 15.689

Kurs Jual Beli Dolar AS di BRI

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. menetapkan harga beli dan harga jual dolar AS pada pukul 09.22 WIB masing-masing sebesar Rp15.591 dan Rp15.611 untuk e-rate.

Kemudian BRI menetapkan harga beli TT counter sebesar Rp15.510 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp15.710 per dolar AS.

Kurs Beli (Rp) Jual (Rp)

TT Counter 15.510 15.710

E Rate 15.591 15.611

Kurs Jual Beli Dolar AS di Bank Mandiri

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) pada pukul 09.03 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp15.555 dan harga jual sebesar Rp15.575 berdasarkan e-rate.

Lalu, Bank Mandiri menetapkan bank notes dengan harga beli sebesar Rp15.580 per dolar AS, sedangkan harga jual sebesar Rp15.630 per dolar AS.

Kurs Beli (Rp) Jual (Rp)

TT Counter 15.325 15.675

E Rate 15.555 15.575

Bank Notes 15.580 15.630

Kurs Jual Beli Dolar AS di BNI

Adapun, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) menetapkan harga beli dan jual dolar AS untuk e-rate pada pukul 09.13 WIB masing-masing sebesar Rp15.592 dan Rp15.612

Untuk bank notes BNI pada 09.20 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp15.425 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp15.775 per dolar AS.

Kurs Beli (Rp) Jual (Rp)

TT Counter 15.425 15.775

E Rate 15.592 15.612

Bank Notes 15.425 15.775

