Rupiah Menguat Setelah Pengumuman Pertumbuhan Ekonomi, Cek Kurs Dolar di BCA hingga Mandiri Hari Ini

Bisnis.com, JAKARTA — Nilai tukar rupiah menguat terhadap dolar Amerika Serikat, Selasa (8/11/2022) setelah pengumuman pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal III/2022 sebesar 5,72 persen secara tahunan (year-on-year/yoy).

Mengutip data Bloomberg, rupiah mengalami penguatan sebesar 0,17 persen terhadap dolar AS pada pukul 09.19 WIB. Sementara itu, indeks dollar juga mengalami penguatan tipis sebesar 0,07 persen dan berada di level US$110,125.

Adapun mata uang asing juga terpantau bergerak bervariasi terhadap dolar AS, diantaranya ringgit menguat 0,04 persen di posisi 4.738, yuan Tiongkok bergerak melemah 0,19 persen, bath Thailand juga mengalami kenaikan 0,14 persen ke posisi 37.3570 per dolar AS, sedangkan rupee India menguat 0,63 persen di posisi 81.9175.

Sebelumnya, Direktur PT Laba Forexindo Berjangka Ibrahim Assuaibi dalam risetnya menyebutkan dari ekseternal sentimen datang dari pejabat China yang menegaskan komitmen untuk mempertahankan pembatasan pergerakan terkait Covid-19.

Selain itu, sentimen juga datang dari AS dengan non-farms payrolls yang meningkat, tetapi tingkat pengangguran naik menjadi 3,7 persen dari 3,5 persen di September.

Lantas, bagaimana kurs dolar AS di BCA, BRI, Bank Mandiri, dan BNI hari ini (8/11/2022)?

Kurs Jual Beli Dolar AS di BCA

PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) pada pukul 08.07 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp15.634 dan harga jual sebesar Rp15.654 berdasarkan e-rate.

Lalu, berdasarkan bank notes, BCA pada pukul 08.24 WIB menetapkan harga beli sebesar Rp15.500 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp15.800 per dolar AS.

Kurs Dolar AS BCA (dalam rupiah) Kurs Beli Jual TT counter 15.500 15.800 E-rate 15.634 15.654 Bank notes 15.500 15.800

Kurs Jual Beli Dolar AS di BRI

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. menetapkan harga beli dan harga jual dolar AS pada pukul 08.05 WIB masing-masing sebesar Rp15.638 dan Rp15.718 untuk e-rate.

Kemudian BRI menetapkan harga beli TT counter sebesar Rp15.610 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp15.810 per dolar AS.

Kurs Dolar AS BRI (dalam rupiah) Kurs Beli Jual TT counter 15.610 15.810 E-rate 15.638 15.718

Kurs Jual Beli Dolar AS di Bank Mandiri

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) pada pukul 09.13 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp15.650 dan harga jual sebesar Rp15.670 berdasarkan e-rate.

Lalu, Bank Mandiri menetapkan bank notes dengan harga beli sebesar Rp15.640 per dolar AS, sedangkan harga jual sebesar Rp15.690 per dolar AS.

Kurs Dolar AS Bank Mandiri (dalam rupiah) Kurs Beli Jual TT counter 15.475 15.825 E-rate 15.650 15.670 Bank notes 15.640 15.690

Kurs Jual Beli Dolar AS di BNI

Adapun, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) menetapkan harga beli dan jual dolar AS untuk e-rate pada pukul 08.10 WIB masing-masing sebesar Rp15.698 dan Rp15.718

Untuk bank notes BNI pada 08.20 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp15.525 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp15.875 per dolar AS.

Kurs Dolar AS BNI (dalam rupiah) Kurs Beli Jual TT counter 15.525 15.875 E-rate 15.698 15.718 Bank notes 15.525 15.875

