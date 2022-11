Rupiah Menguat, Kurs Dolar AS di BCA, BRI, Bank Mandiri, dan BNI Rabu (9/11/2022)

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA — Nilai tukar rupiah kembali dibuka menguat terhadap dolar AS pada perdagangan hari ini, Rabu (9/11/2022).

Mengutip data Bloomberg, Rupiah mengalami penguatan sebesar 0,25 persen atau 39 poin ke level Rp15.658,50. Sementara itu, indeks dolar juga mengalami penguatan tipis sebesar 0,08 persen dan berada di level 109,72.

Adapun, beberapa mata uang wilayah Asia juga terpantau menguat terhadap dolar AS. Yen Jepang tercatat menguat 0,10 persen, dolar Hong Kong terpantau naik tipis 0,01 persen, sementara won Korea Selatan menguat 0,86 persen.

Sebaliknya, dolar Singapura dan ringgit Malaysia tercatat melemah masing–masing sebesar 0,06 persen dan 0,01 persen.

Analis Pasar Keuangan Ariston Tjendra menjelaskan dolar AS terlihat melemah terhadap nilai tukar lainnya sejak akhir pekan lalu. Pasar melihat ada harapan The Fed akan mulai memperlambat laju kenaikan suku bunga acuannya. Hal tersebut membuat pelaku pasar mulai mengantisipasi hal tersebut dengan masuk ke aset berisiko dan mendorong pelemahan dolar AS. Rupiah pun ikut menguat dengan sentimen ini pada perdagangan kemarin.

Ia menuturkan pergerakan rupiah sejauh ini masih berada di dekat level Rp15.700. Menurutnya, pergerakan ini mengindikasikan tekanan terhadap rupiah yang masih tinggi.

“Penguatan rupiah tidak besar, sehingga masih berpeluang melemah,” jelasnya saat dihubungi, Rabu (9/11/2022).

Berikut kurs dolar AS di BCA, BRI, Bank Mandiri, dan BNI hari ini (9/11/2022)

Kurs Jual Beli Dolar AS di BCA

PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) pada pukul 09.25 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp15.654 dan harga jual sebesar Rp15.674 berdasarkan e-rate.

Lalu, berdasarkan bank notes, BCA pada pukul 08.28 WIB menetapkan harga beli sebesar Rp15.489 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp15.789 per dolar AS.

Kurs Beli (Rp) Jual (Rp)

TT Counter 15.489 15.789

E Rate 15.654 15.674

Bank Notes 15.489 15.789

Kurs Jual Beli Dolar AS di BRI

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. menetapkan harga beli dan harga jual dolar AS pada pukul 09.30 WIB masing-masing sebesar Rp15.650 dan Rp15.670 untuk e-rate.

Kemudian BRI menetapkan harga beli TT counter sebesar Rp15.585 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp15.785 per dolar AS.

Kurs Beli (Rp) Jual (Rp)

TT Counter 15.585 15.785

E Rate 15.650 15.670

Kurs Jual Beli Dolar AS di Bank Mandiri

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) pada pukul 09.03 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp15.655 dan harga jual sebesar Rp15.675 berdasarkan e-rate.

Lalu, Bank Mandiri menetapkan bank notes dengan harga beli sebesar Rp15.610 per dolar AS, sedangkan harga jual sebesar Rp15.660 per dolar AS.

Kurs Beli (Rp) Jual (Rp)

TT Counter 15.450 15.800

E Rate 15.655 15.675

Bank Notes 15.610 15.660

Kurs Jual Beli Dolar AS di BNI

Adapun, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) menetapkan harga beli dan jual dolar AS untuk e-rate pada pukul 09.30 WIB masing-masing sebesar Rp15.680 dan Rp15.700

Untuk bank notes BNI pada 09.20 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp15.505 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp15.855 per dolar AS.

Kurs Beli (Rp) Jual (Rp)

TT Counter 15.505 15.855

E Rate 15.680 15.700

Bank Notes 15.505 15.855

