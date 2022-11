Terdorong KPR dan KPM, Kredit CIMB Niaga (BNGA) Capai Rp194,7 Triliun per Kuartal III/2022

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA - PT Bank CIMB Niaga Tbk. (BNGA) mencatatkan penyaluran kredit sebesar Rp194,7 triliun per kuartal III/2022, naik 10 persen secara tahunan (year on year/yoy) dibandingkan periode yang sama tahun lalu Rp176,95 triliun.

Presiden Direktur CIMB Niaga Lani Darmawan mengatakan capaian kredit itu didorong segmen consumer banking. Per kuartal III/2022 kredit consumer banking CIMB Niaga tumbuh 14,7 persen yoy. Sementara, segmen corporate banking tumbuh 12,8 persen yoy.

Pada segmen consumer banking, pertumbuhan terutama berasal dari kredit pemilikan rumah (KPR) dan kredit pemilikan mobil (KPM). KPR tercatat meningkat 8,6 persen yoy, sementara KPM naik pesat 52,4 persen yoy, termasuk kontribusi dari anak perusahaan, PT CIMB Niaga Auto Finance.

Sementara itu, Unit Usaha Syariah (UUS) CIMB Niaga yakni CIMB Niaga Syariah juga berhasil menyalurkan pembiayaan Rp45,2 triliun per September 2022.

Pertumbuhan kredit CIMB Niaga diimbangi dengan kualitas kredit yang terjaga. Nonperforming loan (NPL) gross berada pada level 3,55 persen dan NPL net sebesar 0,94 persen.

Lani mengatakan bahwa CIMB Niaga akan berfokus pada strategi utama yang menjadi keunggulan, termasuk akselerasi pertumbuhan bisnis pada segmen-segmen profitable. CIMB Niaga juga terus berinvestasi pada inovasi layanan digital yang dikombinasikan dengan jaringan omni-channel.

"Kami juga akan terus secara konsisten menyediakan pengalaman terbaik melalui kualitas layanan, produk, teknologi, dan inovasi,” ujar Lani dalam keterangan tertulis pada Kamis (17/11/2022). Hal ini diharapkan akan semakin meningkatkan customer experience, daya saing, resiliency dan memberikan nilai tambah bagi nasabah.

Di sisi lain, CIMB Niaga juga berhasil memperoleh laba sebelum pajak konsolidasi sebesar Rp5 triliun atau naik sebesar 22,5 persen yoy.

Emiten saham BNGA itu berhasil mencatatkan peningkatan pada rasio profitabilitas. Return on Equity (ROE) BNGA tumbuh dari 11,2 persen per kuartal III/2021 menjadi 12,90 persen per kuartal III/2022. Sementara itu Return on Asset (ROE) tumbuh dari 2 persen per September 2021 menjadi 2,20 persen per September 2022.

