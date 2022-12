Rupiah Dibuka Menguat, Cek Kurs Dolar di BCA, BRI, Mandiri dan BNI Hari Ini

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA – Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS dibuka menguat pada Senin (5/12/2022). Kendati demikian, rupiah masih dibayangi tren pelemahan pada hari ini.

Berdasarkan data Bloomberg di pasar spot, Senin (5/12/2022), pukul 09.09 WIB, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS menguat 0,29 persen atau 44,5 poin ke level Rp15.381 per dolar AS.

Direktur Laba Forexindo Berjangka Ibrahim Assuaibi memperkirakan bahwa rupiah akan dibuka berfluktuatif pada Senin (5/12/2022). Akan tetapi besar kemungkinan rupiah ditutup pada rentang Rp15.400 hingga Rp15.470.

Sebelumnya, mata uang rupiah ditutup menguat ke level Rp15.425 pada perdagangan akhir pekan, Jumat (2/12/2022) di tengah pelemahan indeks dolar AS.

Mengutip data Bloomberg, rupiah ditutup menguat 137 poin atau 0,88 persen ke Rp15.425,5 per dolar AS. Sementara itu, indeks dolar AS terpantau melemah 0,17 persen ke 104,54.

Lantas, bagaimana dengan kurs jual beli dolar AS di BCA, BRI, BNI, dan Mandiri pada hari ini?

BCA

PT Bank Central Asia Tbk. (BCA) pukul 09.40 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp15.384 dan harga jual sebesar Rp15.404 berdasarkan e-rate.

Sementara itu, berdasarkan bank notes, BCA pada pukul 08.27 WIB menetapkan harga beli sebesar Rp15.199 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp15.499 per dolar AS.

Kurs Jual Beli Dolar AS BCA Kurs Beli (Rp) Jual (Rp) TT Counter 15.199 15.499 E Rate 15.384 15.404 Bank Notes 15.199 15.499

BRI

Adapun, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BRI) menetapkan harga beli dan harga jual dolar AS pukul 09.41 WIB masing-masing sebesar Rp15.394 dan Rp15.414 untuk e-rate.

Berdasarkan TT counter, BRI menetapkan harga beli sebesar Rp15.305 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp15.505 per dolar AS.

Kurs Jual Beli Dolar AS BRI Kurs Beli (Rp) Jual (Rp) TT Counter 15.305 15.505 E Rate 15.394 15.414

Bank Mandiri

Selanjutnya, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. pukul 09.29 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp15.390 dan harga jual sebesar Rp15.410 berdasarkan e-rate.

Sementara itu, berdasarkan bank notes, Bank Mandiri pada pukul 09.34 WIB menetapkan harga beli sebesar Rp15.340 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp15.390 per dolar AS.

Kurs Jual Beli Dolar AS Bank Mandiri Kurs Beli (Rp) Jual (Rp) TT Counter 15.175 15.525 E Rate 15.390 15.410 Bank Notes 15.340 15.390

BNI

Adapun PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BNI) menetapkan harga beli dan harga jual dolar AS pukul 09.33 WIB masing-masing sebesar Rp15.380 dan Rp15.400 untuk e-rate.

Untuk bank notes, BNI pada pukul 09.35 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp15.220 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp15.570 per dolar AS.

Kurs Jual Beli Dolar AS BNI Kurs Beli (Rp) Jual (Rp) TT Counter 15.220 15.570 E Rate 15.380 15.400 Bank Notes 15.220 15.570

