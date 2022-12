Rupiah Tunjukkan Tren Penguatan, Intip Kurs Dolar di BCA, BRI, Mandiri dan Siang Ini (14/12/2022)

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA – Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS dibuka menguat 0,65 persen atau 101,50 poin ke level Rp15.555 per dolar AS pada awal perdagangan hari ini Rabu (14/12/2022).



Seiring dengan penguatan rupiah yang cukup agresif, dolar Taiwan juga terpantau menguat 0,22 persen, won Korea Selatan menguat 0,47 persen, peso Filipina menguat 0,42 persen, dan ringgit Malaysia menguat 0,62 persen.



Sebelumnya, Samuel Sekuritas Indonesia memproyeksukan Rupiah akan menguat hari ini di rentang Rp15.450 hingga Rp15.550 per dolar AS, setelah pelemahan indeks dolar AS tercatat 1,1 persen pada Selasa (13/12/2022) malam.



Lantas, bagaimana kurs dolar AS di Bank Mandiri, BCA, BNI dan BRI hari ini Rabu (14/12/2022)?

Bank Mandiri

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. atau BMRI berdasarkan data terbaru pada pukul 08:47 WIB, Rabu (14/12/2022) menetapkan harga beli dolar AS senilai Rp15.550 dan harga jual Rp15.570 berdasarkan special rate. Sementara secara TT Counter, per pukul 09:28 WIB harga beli dolar AS Rp15.350 dengan harga jual Rp15.700.

Disamping itu, secara Bank Notes pada pukul 09:47 harga beli dolar As Rp15.350 dengan harga jual Rp15.700.

Kurs Jual Beli Dolar AS Bank Mandiri Kurs Beli (Rp) Jual (Rp) Special Rate 15.550 15.570 TT Counter 15.350 15.700 Bank Notes 15.350 15.700

Adapun, yang dimaksud dengan special rate yakni kurs indikasi untuk transaksi dengan nominal di atas USD 25.000 (ekivalen), jika nasabah akan bertransaksi dapat segera menghubungi cabang untuk mendapatkan kurs yang berlaku

BCA

PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) menetapkan kurs dolar rupiah secara e-rate pada Rabu (14/12/2022) berdasarkan data terbaru pukul 11:49 WIB dengan harga beli Rp15.638 dan harga jual Rp15.653. Secara TT Counter hingga pukul 08:04 WIB harga beli Rp15.424 dan harga jual Rp15.724.

Sementara secara Bank Notes pada pukul 08:16 WIB harga beli Rp15.424 dan harga jual Rp15.724.

Kurs Jual Beli Dolar AS Bank Central Asia (BCA) Kurs Beli (Rp) Jual (Rp) e-Rate 15.638 15.653 TT Counter 15.424 15.724 Bank Notes 15.424 15.724

BNI

Selanjutnya, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. atau BBNI menetapkan kurs dolar-rupiah secara TT Counter berdasarkan data terbaru pada pukul 11:50 WIB, Rabu (14/12/2022) dengan harga beli Rp15.445 dan harga jual Rp15.795.

Sementara harga jual dan beli secara special rate dalam pembaruan terakhir pukul 11:50 WIB yakni Rp 15.616 dan Rp15.636.

Sedangkan secara Bank Notes pada pembaruan pukul 11:50 harga beli dolar AS dipatok Rp15.445 dan harga beli Rp15.795.

Kurs Jual Beli Dolar AS Bank Negara Indonesia (BNI) Kurs Beli (Rp) Jual (Rp) Special Rate 15.616 15.636 TT Counter 15.445 15.785 Bank Notes 15.445 15.795

Adapun, yang dimaksud dengan special rates yakni kurs indikasi untuk transaksi nominal ekuivalen di atas USD 10.000.

BRI

Terakhir, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. atau BBRI menetapkan kurs jual beli dolar secara TT Counter dengan harga beli Rp15.560 dan harga jual Rp15.760. Sementara mengacu pada kalkulator kurs e-rates, BRI mematok tarif beli Rp15.640 dengan harga jual Rp15.660.

Kurs Jual Beli Dolar AS Bank Rakyat Indonesia (BRI) Kurs Beli (Rp) Jual (Rp) e-Rate 15.640 15.660 TT Counter 15.560 15.760 Bank Notes - -

