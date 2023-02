Masih Jadi Perdebatan, QRIS Dibaca KRIS atau KYURIS

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA — Warganet kembali ramai membahas soal cara membaca Quick Response Code Indonesian Standard alias Qris di Twitter. Tak sedikit mereka yang membaca sebagai kyuris, kris, dan kyuar.

“Qris itu bacanya gimana sih emang,” tulis warganet dikutip dari Twitter, Jumat (3/1/2023).

Bank Indonesia (BI) pun menjelaskan bahwa Qris dibaca dengan Kris. Hal tersebut diungkapkan oleh Gubernur BI Perry Warjiyo dalam sebuah video.

“Kalau para sobat rupiah ingin bayar-bayar apa saja agar cepat mudah dan rumah aman dan handal yang tinggal scan saja ‘kris’ bukan ‘kyuris’ loh ingat ‘kris bukan ‘kyuris.’ Ingat ya para sobat rupiah,” kata Perry dalam sebuah video yang dikutip dari Twitter.

Kendati demikian, ada warganet yang mengaku ditertawakan oleh kasir ketika menyebut kris. Sementara itu beberapa yang lain menyebutkan bahwa yang benar adalah qyuris.

“It’s qyuris not kris, i’m sorry bapak-bapak, itu it’s english, you set this up yourselves,” kata YouTuber Nessi Judge di Twitter.

Apa itu Qris?

QRIS merupakan singkatan dari Quick Response Code Indonesian Standard. Saat ini penggunaan QRIS sering kali digunakan sebagai sistem pembayaran berupa kode QR yang biasanya tertera di berbagai tempat ketika kamu ingin melakukan pembayaran.

Sesuai dengan namanya, QRIS merupakan penyatuan berbagai macam QR dari penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP) dengan menggunakan Qr Code. Tujuan QRIS sendiri dibuat untuk memudahkan transaksi.

Jadi, apapun alat pembayarannya yang kamu miliki, setiap transaksi nantinya hanya memerlukan satu kode QR yaitu QRIS setiap merchant yang sudah bekerja sama dengan program tersebut.

Manfaat QRIS

1. Mempermudah transaksi Bagi merchant dengan pengguna QRIS mereka hanya perlu satu QR Code saja yang nantinya akan terintegrasi dengan berbagai jenis alat pembayaran. Karena sebelumnya QR Code yang dimiliki merchant lebih dari satu dan dinilai tidak efektif, dengan hadirnya QRIS pembayaran non tunai jauh lebih efisien dan cepat. Hingga saat ini, sudah lebih dari 38 layanan dompet digital sudah didukung oleh pembayaran melalui QRIS.

2. Mencegah penipuan Dengan menggunakan QRIS juga bisa mencegah penipuan yang bisa dialami oleh semua merchant. di mana dengan menggunakan QRIS berarti tidak memerlukan lagi uang tunai, sehingga mencegah terjadinya persebaran uang palsu yang bisa dilakukan oleh pembeli.

3. Terjaminnya keamanan transaksi Karena transaksi menggunakan QRIS itu kamu hanya perlu memerlukan scan QR Code seperti transfer saldo antar rekening dan semuanya akan tercatat dalam sistem. Jika ditemukan transaksi yang tidak wajar merchant, kamu bisa melaporkannya ke penyedia layanan karena semua Riwayat transaksi sudah tercatat dalam sistem.

4. Tersedia berbagai alternatif pembayaran Kamu tidak perlu merasa khawatir bagi para pecinta merchant untuk menyediakan berbagai QR Code dalam melakukan pembayaran. Hal ini karena banyaknya alternatif pembayaran yang sudah terhubung dengan QR Code dalam QRIS.

