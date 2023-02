Rupiah Dibuka Melemah, Intip Kurs Dolar AS di Bank Mandiri, BCA, BNI, dan BRI Hari Ini (21/2)

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA - Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS terpantau melemah sebesar 0,12 persen atau 8,50 poin ke level Rp15.167 per dolar AS pada pembukaan perdagangan hari ini, Selasa (21/2/2023).

Bersamaan dengan pelemahan rupiah tersebut, sejumlah mata uang di kawasan Asia lainnya juga melemah, diantaranya baht Thailand turut 0,26 persen, won Korea Selatan turun 0,14 persen, yuan Cina turun 0,12 persen, dolar Singapura turun 0,07 persen, dolar Taiwan turun 0,07 persen, dolar Hong Kong turun 0,04 persen, ringgit Malaysia turun 0,03 persen dan peso Filipina turun 0,02 persen.

Sementara pada perdagangan sebelumnya, Senin (20/2/2023) rupiah berhasil menguat 0,34 persen atau naik 51 poin ke level Rp1.159 per dolar AS pada pukul 14.56 WIB.

Baca Juga : Rupiah Dibuka Melemah saat Suku Bunga The Fed Diramal Bisa 6 Persen

Analis Sinarmas Futures Ariston Tjendra memprediksi bahwa rupiah berpotensi mengalami pelemahan terhadap dolar AS pada hari ini yang disebabkan oleh kemungkinan pengetatan kebijakan moneter AS yang kembali agresif.

"Kemungkinan penerapan kebijakan pengetatan moneter AS yang kembali agresif karena situasi ketenagakerjaan di AS yang bagus dan tingkat inflasi yang tidak cepat turun ke level target 2 persen," pungkasnya dalam riset, Selasa (21/2/2023).

Kurs Dolar AS di Bank Mandiri, BCA, BNI, dan BRI

Lantas, bagaimana nilai tukar dolar AS di BRI, Mandiri, BNI dan BCA hari ini Selasa (21/2/2023)?

Bank Mandiri

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. pada pembaruan pukul 08:56 WIB, Selasa (21/2/2023) menetapkan harga beli dolar AS senilai Rp15.155 dan harga jual Rp15.175 berdasarkan special rate. Sementara secara TT Counter, per pukul 09:29 WIB harga beli dolar AS Rp15.000 dengan harga jual Rp15.350.

Disamping itu, secara Bank Notes pada pukul 09:29 harga beli dolar As Rp15.000 dengan harga jual Rp15.350

Kurs Jual Beli Dolar AS Bank Mandiri Kurs Beli (Rp) Jual (Rp) Special Rate 15.155 15.175 TT Counter 15.000 15.350 Bank Notes 15.000 15.350

Adapun, yang dimaksud dengan special rate yakni kurs indikasi untuk transaksi dengan nominal di atas USD 25.000 (ekivalen), jika nasabah akan bertransaksi dapat segera menghubungi cabang untuk mendapatkan kurs yang berlaku

Bank Negara Indonesia (BNI)

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) menetapkan kurs dolar rupiah secara special rate pada Selasa (21/2/2023) pukul 09:10 WIB dengan harga beli Rp15.123 dan harga jual Rp15.186. Secara TT Counter hingga pukul 09:20 WIB harga beli Rp15.000 dan harga jual Rp15.350.

Sementara secara Bank Notes pada pukul 09:20 WIB harga beli Rp15.000 dan harga jual Rp15.350.

Kurs Jual Beli Dolar AS Bank Negara Indonesia (BNI) Kurs Beli (Rp) Jual (Rp) Special Rate 15.123 15.186 TT Counter 15.000 15.350 Bank Notes 15.000 15.350

Bank Central Asia (BCA)

Selanjutnya, PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) menetapkan kurs dolar-rupiah secara TT Counter pada pukul 09:02 WIB, Selasa (21/2/2023) dengan harga beli Rp15.020 dan harga jual Rp15.320.

Sementara harga jual dan beli secara e-rate dalam pembaruan terakhir pukul 09:34 WIB yakni Rp 15.159 dan Rp15.179.

Terakhir secara Bank Notes dalam pembaruan pukul 08:20 WIB harga beli di level Rp15.004 dan harga jual Rp15.304.

Kurs Jual Beli Dolar AS Bank Central Asia (BCA) Kurs Beli (Rp) Jual (Rp) e-Rate 15.159 15.179 TT Counter 15.020 15.320 Bank Notes 15.004 15.304

Bank Rakyat Indonesia (BRI)

Terakhir, Bank rakyat Indonesia (BRI) dalam pembaruan terakhir Selasa (21/2/2023) pukul 09:35 WIB, menetapkan kurs jual beli dolar secara TT Counter dengan harga beli Rp15.080 dan harga jual Rp15.280. Sementara mengacu pada kalkulator kurs e-rates, BRI mematok tarif beli Rp15.160 dengan harga jual Rp15.180.

Kurs Jual Beli Dolar AS Bank Rakyat Indonesia (BRI) Kurs Beli (Rp) Jual (Rp) e-Rate 15.160 15.180 TT Counter 15.080 15.280 Bank Notes - -

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :