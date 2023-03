Rupiah Melemah, Intip Kurs di BCA, BRI, Bank Mandiri, & BNI Hari Ini (30/3)

Bisnis.com, JAKARTA — Rupiah dibuka melemah tipis ke posisi Rp15.073 pada awal perdagangan hari ini, Kamis (30/3/2023), sementara itu, indeks dolar AS terpantau menguat 0,09 persen ke level 102.73 saat krisis perbankan global mereda.

Berdasarkan data Bloomberg, pada 09.00 WIB mata uang rupiah dibuka melemah 0,12 persen atau 18 poin ke level Rp15.073 per dolar AS. Sementara itu, sejumlah mata uang Asia terpantau bergerak bervariatif.

Yen Jepang bergerak menguat 0,17 persen, Dolar Singapura melemah 0,09 persen, Dolar Taiwan melemah 0,33 persen, dan Won Korea melemah 0,04 persen. Kemudian, Rupee India melemah 0,17 persen, Yuan China melemah 0,17 persen, dan Ringgit Malaysia turun 0,11 persen.

Sebelumnya, Direktur PT Laba Forexindo Berjangka Ibrahim Assuaibi memproyeksikan mata uang rupiah hari ini kemungkinan mengawali perdagangan dengan berfluktuasi, namun berpotensi ditutup menguat di rentang Rp15.020 hingga Rp15.100 per dolar AS.

Ibrahim mengatakan rupiah sempat menguat didorong oleh faktor internal seperti momen tahun politik jelang Pemilu 2024. Tahun politik disebut akan mempengaruhi kondisi perekonomian maupun politik di dalam negeri, sehingga akan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

"Setahun sebelum pemilu itu bisa menumbuhkan ekonomi 0,32 persen. Lalu satu tahun berikutnya berpotensi menumbuhkan ekonomi 0,23 persen. Dan tahun politik ini disebut tak akan mempengaruhi sikap investor secara signifikan. Tahun politik di Indonesia tak akan berbeda dengan tahun-tahun biasanya," katanya dalam riset, Rabu (29/3/2023).

Namun, selain tahun politik, guncangan ekonomi di dunia juga harus diwaspadai, meskipun harus tetap positif.

"Kondisi ekonomi global yang sedang terguncang ini bisa menjadi peluang bisnis untuk Indonesia. Investor akan mencari tempat investasi yang aman dengan bunga yield obligasi yang tinggi, karena itu untuk menangkap peluang tersebut dibutuhkan stabilitas politik dan pertumbuhan yang terus terjaga,” katanya.

Kurs di BCA, BRI, Bank Mandiri, & BNI Hari Ini (30/3)

Lalu, berapa kurs dolar AS di BCA, BRI, Bank Mandiri, dan BNI hari ini, Kamis (30/3/2023)?

Kurs Jual Beli Dolar AS di BCA

PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) pada pukul 09.47 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp15.066 dan harga jual sebesar Rp15.086 berdasarkan e-rate.

Lalu, berdasarkan bank notes, BCA pada pukul 08.40 WIB menetapkan harga beli sebesar Rp14.890 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp15.190 per dolar AS.

Kurs Beli (Rp) Jual (Rp)

TT Counter 14.890 15.190

E Rate 15.066 15.086

Bank Notes 14.890 15.190

Kurs Jual Beli Dolar AS di BRI

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. menetapkan harga beli dan harga jual dolar AS pada pukul 09.37 WIB masing-masing sebesar Rp15.058 dan Rp15.078 untuk e-rate.

Kemudian BRI menetapkan harga beli TT counter sebesar Rp14.990 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp15.190 per dolar AS.

Kurs Beli (Rp) Jual (Rp)

TT Counter 14.990 15.190

E Rate 15.058 15.078

Kurs Jual Beli Dolar AS di Bank Mandiri

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) pada pukul 09.03 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp15.045 dan harga jual sebesar Rp15.065 berdasarkan e-rate.

Lalu, Bank Mandiri menetapkan bank notes dengan harga beli sebesar Rp14.850 per dolar AS, sedangkan harga jual sebesar Rp15.200 per dolar AS.

Kurs Beli (Rp) Jual (Rp)

TT Counter 14.850 15.200

E Rate 15.045 15.065

Bank Notes 14.850 15.200

Kurs Jual Beli Dolar AS di BNI

Adapun, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) menetapkan harga beli dan jual dolar AS untuk e-rate pada pukul 09.35 WIB masing-masing sebesar Rp15.056 dan Rp15.076

Untuk bank notes BNI pada 09.35 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp14.905 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp15.255 per dolar AS.

Kurs Beli (Rp) Jual (Rp)

TT Counter 14.905 15.255

E Rate 15.056 15.076

Bank Notes 14.905 15.255

