Ini Lokasi Penukaran Uang Baru di Solo, Simak Daftarnya!

Bisnis.com, JAKARTA — Kebutuhan uang pecahan kecil dan uang baru meningkat menjelang hari raya Idulfitri, yakni untuk berbagi tunjangan hari raya atau THR dengan sanak saudara. Simak daftar lokasi penukaran uang baru di wilayah Solo, Jawa Tengah.



Berbagi THR menjadi tradisi yang terus terjaga dalam suasana Lebaran atau Idulfitri. Pembagian THR menjadi bentuk syukur atas rezeki yang ada sekaligus mempererat silaturahmi dengan berbagi.



Kebutuhan uang baru dan uang pecahan kecil meningkat seiring dengan tradisi berbagi THR itu. Masyarakat seringkali menggunakan uang baru dalam THR agar lebih nyaman, juga lebih menyenangkan bagi anak-anak kecil yang menerimanya.



Penukaran uang dapat dilakukan di bank-bank maupun masyarakat yang membuka jasa penukaran. Menjelang lebaran, jasa penukaran uang dapat ditemui dengan mudah di jalan-jalan utama berbagai kota.



Bisnis merangkum daftar lokasi penukaran uang baru dan pecahan kecil yang berada di wilayah Solo.

Berikut daftar lokasi penukaran uang baru di Solo



• Bank DKI, Jl. Slamet Riyadi No. 359 Purwosari, Kec. Laweyan, Kota Surakarta

• Bank MNC, Jl. Slamet Riyadi 316, Surakarta

• Bank CCBI, Jl. Veteran No. 68, Solo

• Bank Artha Graha, Jl. Slamet Riyadi No 202 Timuran Solo

• Bank Panin, Jl. Gatot Subroto No. 91F, Solo

• Bank Panin Dubai Syariah, Jl. Kapten Pierre Tendean No. 173 D Nusukan, Banjarsari, Surakarta

• Bank IBK Indonesia, Jl. Veteran No. 217 Serengan, Surakarta

• Bank BTPN, Jl. Slamet Riyadi 526, Solo

• Bank Shinhan, Jl. Honggowongso No. 12 A, Solo

• Bank Multiarta Sentosa, Jl. Jendral Urip Sumoharjo No. 34, Surakarta

• Bank Rakyat Indonesia, JI. Jend Sudirman No. 1, Surakarta

• Bank Rakyat Indonesia, Jl. Slamet Riyadi No. 236 Sriwedari, Surakarta

• Bank Victoria, Jl. Slamet Riyadi No. 424 Purwosari, Laweyan, Surakarta

• Bank Muamalat, Jl. Slamet Riyadi No.388, Surakarta

• Bank Jabar Banten, Jl. Raya Solo—Jogja KM 17

• Bank Mega Syariah, Jl. Dr Radjiman No. 272 Sriwedari, Laweyan, Solo

• Bank UOB Indonesia, Jl. Urip Sumoharjo 13 Surakarta

• Bank Central Asia, Jl. Brigjend Slamet Riyadi Kav 3, Surakarta

• Bank Mandiri, Jl. Slamet Riyadi No. 285, Solo

• Bank Mandiri, Jl. Slamet Riyadi No.329 Solo

• Bank Mandiri, Jl. Slamet Riyadi No.16 Solo

• Bank Woori Saudara, Jl. Ronggowarsito, No. 53B Solo

• Bank Danamon, Jl. Urip Sumoharjo no. 91 Solo

• Bank Danamon, Jl. Slamet Riyadi no. 312, Solo

• Bank DBS Indonesia, Jl. Slamet Riyadi No. 73 B, Solo

• Bank Jtrust Indonesia, Jl. Slamet Riyadi No.295, Solo

• Bank Kb Bukopin Syariah, Jl. Slamet Riyadi No.271, Solo

• Bank Ina Perdana Jl. Veteran No. 217, Solo

• Bank Panin Dubai Syariah, Jl. Kapten Pierre Tendean No 173 D Nusukan, Banjarsari, Surakarta

• Bank Index, Jl Gatot Subroto No. 31, Solo

• Bank Capital, Jl. Veteran No. 140, Solo

• Bank Sinarmas, Jl. Urip Sumoharjo No. 163 Kepatihan Wetan, Jebres, Surakarta

• Bank KEB Hana, Jl. Slamet Riyadi No. 259, Penumping, Laweyan, Solo

• Bank OCBC NISP, Jl. Slamet Riyadi No. 303, Solo

• Bank OCBC NISP, Jl. Letjen S.Parman No.73, Setabelan, Banjarsari, Surakarta

• Bank HSBC, Slamet Riyadi St No.73, Kauman, Pasar Kliwon, Surakarta

• Bank Mayapada, Jl. Dr. Radjiman No 127, Jayengan, Serengan, Surakarta

• Bank KB Bukopin Solo, Jl. Jend. Sudirman No. 10, Solo

• Bank Bumi Arta, Jl. Gatot Subroto 124, Surakarta

• Bank Maspion, Jl. Slamet Riyadi No.129, Surakarta

• Bank CIMB NIAGA, Jl. Slamet Riyadi 8, Surakarta

• Bank CIMB NIAGA, Jl. Slamet Riyadi 136, Surakarta

• Bank CIMB NIAGA, Jl. Urip Sumoharjo, Surakarta

• Bank Tabungan Negara, Jl. Slamet Riyadi No.284, Sriwedari, Laweyan, Surakarta

• Bank Tabungan Negara, Jl. Ir. Sutami No.8, Jebres, Kec. Jebres, Kota Surakarta

• Bank Tabungan Negara, Jl. Malabar Utara No.11, Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta

• Bank Tabungan Negara, UNS Universitas Sebelas Maret, Jl. Ir. Sutami No.36 A, Jebres, Kec. Jebres, Kota Surakarta

• Bank Negara Indonesia, Jl. Arifin no.2 Solo

• Bank Negara Indonesia, Jl. Slamet Riyadi 348 Solo

