Intip Kurs Dolar di BCA, BRI, Bank Mandiri, & BNI Saat Rupiah Menguat Hari Ini (13/4)

Bisnis.com, JAKARTA - Nilai tukar rupiah dibuka menguat dan paling perkasa di Asia pada awal perdagangan Kamis (13/4/2023) bersama sejumlah mata uang di Asia, meskipun indeks dolar AS bergerak di zona hijau.

Mengutip data Bloomberg, rupiah dibuka menguat 77,5 poin atau 0,52 persen ke Rp14.802 per dolar AS. Sedangkan, indeks dolar AS melayang di level 101,50 atau naik tipis 0,01 persen.

Bersama dengan rupiah, mata uang dolar Singapura terpantau menguat 0,11 persen, disusul rupee India menguat 0,05 persen, ringgit Malaysia menguat 0,13 persen, dan baht Thailand menguat 0,11 persen.

Direktur PT Laba Forexindo Berjangka Ibrahim Assuaibi memperkirakan mata uang rupiah hari ini akan dibuka berfluktuatif namun ditutup menguat di rentang Rp14.840- Rp14.890 per dolar AS.

Ibrahim mengatakan dolar AS sempat melemah terhadap mata uang lainnya pada Rabu, karena para pedagang dengan hati-hati menunggu rilis data inflasi AS terbaru yang dapat mempengaruhi kebijakan moneter Federal Reserve di masa depan.

Fokus utama investor pada Rabu adalah Indeks Harga Konsumen (IHK) AS pada Maret, karena para pedagang mencoba mencari tahu langkah bank sentral AS selanjutnya.

Secara umum pasar memperkirakan bahwa Fed akan melakukan satu kali kenaikan suku bunga lagi sebesar 25 basis poin dalam siklus kenaikan suku bunga pada Mei, sebelum mulai memangkas suku bunga pada akhir tahun.

"Yang juga menarik adalah rilis risalah dari pertemuan Fed terakhir, yang dapat mengungkap pemikiran para pembuat kebijakan saat mereka menaikkan suku bunga sebesar 25 basis poin bulan lalu di tengah krisis perbankan," jelas Ibrahim dalam riset, Rabu (12/4/2023).

Lalu, berapa kurs dolar AS di BCA, BRI, Bank Mandiri, dan BNI hari ini, Kamis (13/4/2023)?

Kurs Jual Beli Dolar AS di BCA

PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) pada pukul 09.32 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp14.795 dan harga jual sebesar Rp14.815 berdasarkan e-rate.

Lalu, berdasarkan bank notes, BCA pada pukul 08.24 WIB menetapkan harga beli sebesar Rp14.780 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp15.080 per dolar AS.

Kurs Beli (Rp) Jual (Rp)

TT Counter 14.780 15.080

E Rate 14.795 14.815

Bank Notes 14.780 15.080

Kurs Jual Beli Dolar AS di BRI

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. menetapkan harga beli dan harga jual dolar AS pada pukul 09.37 WIB masing-masing sebesar Rp14.795 dan Rp14.815 untuk e-rate.

Kemudian BRI menetapkan harga beli TT counter sebesar Rp14.740 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp14.940 per dolar AS.

Kurs Beli (Rp) Jual (Rp)

TT Counter 14.740 14.940

E Rate 14.795 14.815

Kurs Jual Beli Dolar AS di Bank Mandiri

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) pada pukul 09.08 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp14.800 dan harga jual sebesar Rp14.820 berdasarkan e-rate.

Lalu, Bank Mandiri menetapkan bank notes dengan harga beli sebesar Rp14.700 per dolar AS, sedangkan harga jual sebesar Rp15.050 per dolar AS.

Kurs Beli (Rp) Jual (Rp)

TT Counter 14.750 15.100

E Rate 14.800 14.820

Bank Notes 14.700 15.050

Kurs Jual Beli Dolar AS di BNI

Adapun, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) menetapkan harga beli dan jual dolar AS untuk e-rate pada pukul 09.35 WIB masing-masing sebesar Rp14.798 dan Rp14.818

Untuk bank notes BNI pada 09.35 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp14.630 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp14.980 per dolar AS.

Kurs Beli (Rp) Jual (Rp)

TT Counter 14.630 14.980

E Rate 14.798 14.818

Bank Notes 14.630 14.980

