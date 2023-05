Pegadaian Raih Penghargaan Indonesia Sharia Finance Award 2023

Bisnis.com, JAKARTA- Unit Usaha Syariah (UUS) PT Pegadaian berhasil meraih penghargaan di ajang Indonesia Sharia Finance Award 2023, untuk kategori “Outstanding Optimization of Product and Services Utilization Based on Sharia Principle” akhir pekan lalu.

Kepala Departemen Pemasaran dan Penjualan Unit Usaha Syariah PT Pegadaian Tri Antoro saat menerima penghargaan menyampaikan terima kasih kepada penyelenggara yang telah memberikan apresiasi kepada Pegadaian Syariah.

Menurut Tri Antoro, penghargaan ini akan menjadi motivasi bagi Pegadaian Syariah yang tahun ini memasuki usia ke-20, untuk terus memberi kontribusi dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional berbasis syariah.

“Tak lupa, saya juga ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada masyarakat khususnya nasabah yang telah mempercayakan Pegadaian sebagai solusi keuangan di masyarakat. Dan Alhamdulillah, berdasarkan data terjadi peningkatan literasi keuangan syariah dengan index yang mencapai 9,1 persen di tahun 2022. Ini sekaligus membuktikan terjadinya peningkatan kepercayaan masyarakat dalam menggunakan produk dan layanan Pegadaian berbasis syariah,” jelas Tri Antoro.

Sharia Finance Award 2023 mengusung tema “Enhancing Islamic Financial Development Strategy in Digital Transformation Era”. Berdasarkan penilaian dewan juri, Pegadaian Syariah dinilai memenuhi berbagai aspek penilaian, mulai dari reputasi perusahaan, pengembangan produk atau jasa syariah, inovasi digital dalam era transformasi, kebermanfaatan bagi masyarakat, hingga dampak positif dan signifikan melalui program CSR.

Pegadaian Syariah selama ini telah membantu mendorong pertumbuhan bisnis pegadaian melalui layanan dan produk yang tersebar di seluruh Indonesia, mulai dari gadai sampai pembiayaan berbasis syariah. Hal ini juga dibuktikan, pada tahun 2022, Pegadaian Syariah mencatatkan pertumbuhan outstanding financing sebesar 13,87 persen dengan dukung pertumbuhan nasabah sebanyak 9,51%.

Pegadaian Syariah Digital juga dinilai unggul dalam memudahkan nasabah dalam bertransaksi dan berhasil mendapatkan jumlah pengguna yang terus mengalami peningkatan. Selain itu, Pegadaian Syariah juga fokus pada Penyaluran KUR Syariah bagi para pelaku usaha supermikro untuk mendapatkan akses pembiayaan yang dapat dijangkau di outlet-outlet yang tersebar di seluruh Indonesia.

