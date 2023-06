Biaya Layanan Info SMS BCA Naik per 1 Agustus 2023

Bisnis.com, JAKARTA - PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) mengumumkan perubahan biaya layanan info via SMS.

Layanan info via SMS adalah layanan berbayar dari BCA yang mengirimkan informasi mengenai saldo dan transaksi melalui pesan singkat SMS.

Dalam pengumuman situs resmi perseroan yang dikutip pada Selasa (13/6/2023), BCA menyatakan bagi pelanggan yang nomor telepon sudah terdaftar di layanan berbayar info via SMS, terdapat beberapa perubahan ketentuan.

"Efektif per tanggal 1 Agustus 2023, akan berlaku perubahan biaya untuk layanan info via SMS," demikian bunyi pengumuman dari BCA.

Sebagai informasi, untuk provide dalam negeri, biaya info via SMS sebelumnya Rp500 dan tarif baru per 1 Agustus 2023 menjadi Rp750. Sementara, untuk provide luar negeri tarif baru info via SMS naik dari Rp1.000 menjadi Rp2.000.

Adapun, layanan info via SMS akan dihentikan secara otomatis apabila selama 6 bulan berturut-turut atau lebih terdapat kegagalan pengiriman SMS ke nomor nasabah yang telah terdaftar.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai layanan info via SMS, BCA mengimbau nasabah untuk menghubungi Halo BCA 1500 888.

