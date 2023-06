Intip Kurs Dolar di BCA, BRI, Bank Mandiri, dan BNI Hari Ini (16/6)

Bisnis.com, JAKARTA – Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) dibuka menguat ke posisi Rp14.925 pada pembukaan perdagangan Jumat (16/6/2023).

Berdasarkan data Bloomberg, rupiah dibuka menguat 0,19 persen atau naik 29 poin ke level Rp14.925 di hadapan dolar AS. Sementara itu indeks dolar bergerak terkoreksi 0,01 persen ke posisi 102,12.

Bersama rupiah, beberapa mata uang kawasan Asia yang menguat terhadap dolar AS adalah won Korea Selatan naik 0,69 persen, peso Filipina naik 0,30 persen, yen Jepang naik 0,24 persen, ringgit Malaysia naik 0,22 persen, dan dolar Taiwan naik 0,10 persen.

Sementara itu, mata uang kawasan Asia yang melemah terhadap dolar AS adalah yuan China turun 0,10 persen, rupee India turun 0,09 persen, baht Thailand turun 0,09 persen, dolar Singapura turun 0,04 persen, dan dolar Hong Kong turun 0,02 persen.

Analis PT Sinarmas Futures Ariston Tjendra mengatakan saat ini dolar AS menguat terhadap nilai tukar lainnya terutama pada emerging market. Hal ini dikarenakan ekspektasi pasar yang beralih dari pemangkasan suku bunga AS menjadi kenaikan suku bunga AS.

Adanya perubahan ekspektasi pasar terhadap kebijakan suku bunga acuan AS disebabkan oleh pengumuman kebijakan moneter AS yang memberi sinyal tidak ada pemangkasan suku bunga untuk 2023.

Dia juga menyebut hasil survei CME FedWatch Tool menunjukkan probabilitas kenaikan suku bunga acuan AS mencapai 25 basis poin (bps) pada Juli 2023. Probabilitas kenaikan tersebut mendekati 70 persen dibandingkan probabilitas ditahannya suku bunga yang hanya mencapai 30 persen.

Selain itu, prospek ekonomi China yang melambat juga bisa memberikan dampak negatif ke rupiah karena hubungan ekonomi Indonesia yang besar dengan China.

Ariston memproyeksikan rupiah hari ini melemah ke kisaran Rp15.000 dengan support di kisaran Rp14.850 per dolar AS.

Lalu, berapa kurs dolar AS di BCA, BRI, Bank Mandiri, dan BNI hari ini, Jumat (16/6/2023)?

Kurs Jual Beli Dolar AS di BCA Hari Ini

PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) pada pukul 09.35 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp14.933 dan harga jual sebesar Rp14.953 berdasarkan e-rate.

Lalu, berdasarkan bank notes, BCA pada pukul 08.20 WIB menetapkan harga beli sebesar Rp14.795 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp15.095 per dolar AS.

Kurs Beli (Rp) Jual (Rp)

TT Counter 14.795 15.245

E Rate 14.933 14.953

Bank Notes 14.795 15.245

Kurs Jual Beli Dolar AS di BRI Hari Ini

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. menetapkan harga beli dan harga jual dolar AS pada pukul 09.41 WIB masing-masing sebesar Rp14.929 dan Rp14.949 untuk e-rate.

Kemudian BRI menetapkan harga beli TT counter sebesar Rp14.850 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp15.050 per dolar AS.

Kurs Beli (Rp) Jual (Rp)

TT Counter 14.850 15.050

E Rate 14.929 14.949

Kurs Jual Beli Dolar AS di Bank Mandiri Hari Ini

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) pada pukul 08.49 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp14.925 dan harga jual sebesar Rp14.945 berdasarkan e-rate.

Lalu, Bank Mandiri menetapkan bank notes dengan harga beli sebesar Rp14.700 per dolar AS, sedangkan harga jual sebesar Rp15.050 per dolar AS.

Kurs Beli (Rp) Jual (Rp)

TT Counter 14.700 15.050

E Rate 14.925 14.945

Bank Notes 14.700 15.050

Kurs Jual Beli Dolar AS di BNI Hari Ini

Adapun, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) menetapkan harga beli dan jual dolar AS untuk e-rate pada pukul 09.35 WIB masing-masing sebesar Rp14.928 dan Rp14.948

Untuk bank notes BNI pada 09.35 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp14.760 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp15.110 per dolar AS.

Kurs Beli (Rp) Jual (Rp)

TT Counter 14.760 15.110

E Rate 14.928 14.948

Bank Notes 14.760 15.110

