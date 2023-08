Kurs di BCA, BRI, Bank Mandiri, & BNI Rabu (9/8/2023) saat Rupiah Menguat

Pukul 09.05 WIB, rupiah dibuka naik 2,5 poin atau 0,02 persen menjadi Rp15.215 per dolar AS.

Bisnis.com, JAKARTA - Nilai tukar rupiah dibuka menguat terhadap dolar AS pada awal perdagangan Rabu (9/8/2023), setelah sebelumnya tertekan.

Pukul 09.05 WIB, rupiah dibuka naik 2,5 poin atau 0,02 persen menjadi Rp15.215 per dolar AS. Indeks dolar AS terkoreksi 0,04 persen ke level 102,488.

Kemarin, rupiah ditutup turun 0,21 persen atau 32,5 poin ke Rp15.217,5 per dolar AS pada Selasa (8/8/2023). Hal tersebut terjadi di tengah penguatan indeks dolar AS sebesar 0,32 persen ke 102,37.

Analis PT Sinarmas Futures Ariston Tjendra menyampaikan melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS sebagai dampak dari perilisan data ekspor dan impor China yang memburuk.

Sebelumnya, Biro Statistik China mengumumkan nilai ekspor yang anjlok lebih lanjut pada Juli 2023. Bulan lalu, nilai ekspor negeri tirai bambu itu terkontraksi sebesar 14 persen secara tahunan (year-on-year/yoy). Di saat bersamaan, ekspor China juga mengalami penurunan sebesar 12,4 persen secara yoy.

Menurut Ariston, penurunan nilai ekspor-impor China juga akan menjadi sentimen negatif terhadap nilai tukar rupiah selama beberapa waktu ke depan mengingat posisi China yang menjadi salah satu partner dagang terbesar Indonesia.

"Pelemahan rupiah juga dipengaruhi pasar yang masih berhati-hati dengan peluang kenaikan suku bunga acuan The Fed. Peluang tersebut muncul setelah AS merilis data tingkat pengangguran," jelasnya saat dihubungi, Selasa (8/8/2023).

Meski tingkat pengangguran AS turun menjadi 3,5 persen pada Juli 2023, Ariston menilai hal itu masih berpotensi menyumbangkan kenaikan tingkat inflasi di AS.

Lantas, berapa kurs dolar AS di BCA, BRI, Bank Mandiri, dan BNI hari ini, Rabu (9/8/2023)?

Kurs Jual Beli Dolar AS di BCA Hari Ini

PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) pada pukul 08.00 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp15.195 dan harga jual sebesar Rp15.215 berdasarkan e-rate.

Lalu, berdasarkan bank notes, BCA pada pukul 08.09 WIB menetapkan harga beli sebesar Rp15.055 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp15.355 per dolar AS.

Kurs Beli (Rp) Jual (Rp)

TT Counter 15.055 15.355

E Rate 15.195 15.215

Bank Notes 15.055 15.355

Kurs Jual Beli Dolar AS di BRI Hari Ini

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. menetapkan harga beli dan harga jual dolar AS pada pukul 08.03 WIB masing-masing sebesar Rp15.170 dan Rp15.260 untuk e-rate.

Kemudian BRI menetapkan harga beli TT counter sebesar Rp15.110 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp15.360 per dolar AS.

Kurs Beli (Rp) Jual (Rp)

TT Counter 15.110 15.360

E Rate 15.170 15.260

