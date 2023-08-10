11 Limit Transfer BCA Berdasarkan Jenis Kartunya

Bisnis.com, JAKARTA - Limit transfer BCA adalah batas maksimal jumlah uang yang bisa ditransfer dalam satu transaksi atau dalam satu periode satu hari. Batas limit transfer ini berbeda-beda tergantung pada jenis rekening dan jenis layanan yang digunakan.
Beberapa jenis layanan transfer BCA seperti klikBCA dan mobile Banking memiliki batas transfer harian yang lebih tinggi dibandingkan dengan layanan transfer melalui ATM. Daftar limit transfer BCA berikut digolongkan dari kartu ATM dan jenis tabungan nasabah. BCA mengklaim kategori ini untuk melindungi transaksi nasabah yang berbeda-beda.
1. Limit Transfer BCA ke Bank Lain Via Mobile Banking
- Dari BCA Xpresi: Rp25 juta.
- Dari BCA Blue: Rp50 juta.
- Dari BCA Gold/Tapres: Rp 75 juta.
- Dari BCA Platinum: Rp100 juta.
- Dari BCA Dollar: Rp25 juta
2. Limit Transfer BCA ke Bank Lain Melalui m-Banking
- Dari BCA Xpresi: Rp10 juta.
- Dari BCA Blue: Rp15 juta.
- Dari BCA Gold/Tapres: Rp20 juta.
- Dari BCA Platinum: Rp25 juta
3. Limit Transfer BCA ke Sesama BCA
- Limit transfer ATM BCA Silver dengan batas maksimal jumlah transfer dalam sehari sebesar Rp 25 juta.
- Limit transfer ATM BCA Gold dengan batas maksimal jumlah transfer dalam sehari sebesar Rp 50 juta.
- Limit transfer ATM BCA Platinum dengan batas maksimal jumlah transfer dalam sehari sebesar Rp 100 juta.
4. Limit Transfer BCA ke Bank Lain Melalui ATM
- Limit transfer ATM BCA Silver dengan batas maksimal jumlah transfer dalam sehari sebesar Rp 10 juta.
- Limit transfer ATM BCA Gold dengan batas maksimal jumlah transfer dalam sehari sebesar Rp 15 juta.
- Limit transfer ATM BCA Platinum dengan batas maksimal jumlah transfer dalam sehari sebesar Rp 25 juta.
5. Limit Transfer BCA Melalui Teller
- Limit transfer pada tahapan Blue sebesar Rp 50 juta.
- Limit transfer pada tahapan Gold atau Tapres sebesar Rp 75 juta.
- Limit transfer pada tahapan Platinum sebesar Rp 100 juta.
6. Limit Kartu Paspor Debit Blue Tahapan BCA
- Limit Transfer antar BCA: Rp 50.000.000.
- Limit Transfer antar Bank: Rp 15.000.000.
- Limit Debit EDC: Rp 50.000.000.
- Limit transfer BCA via mobile banking: Rp 50.000.000.
- Limit transfer BCA ke bank lain via mobile banking: Rp 15.000.000.
- Limit transfer via internet banking: Rp 500.000.000.
- Limit transfer melalui myBCA: Rp 300.000.
7. Limit Kartu Paspor Debit Gold Tahapan BCA
- Limit Transfer antar BCA: Rp 75.000.000.
- Limit Transfer antar Bank: Rp 20.000.000.
- Limit Debit EDC: Rp 75.000.000.
- Limit transfer BCA via mobile banking: Rp 75.000.000.
- Limit transfer BCA ke bank lain via mobile banking: Rp 25.000.000.
- Limit transfer via internet banking: Rp 500.000.000.
- Limit transfer melalui myBCA: Rp 300.000.
8. Limit Kartu Paspor Debit Platinum Tahapan BCA
- Limit Transfer antar BCA: Rp 100.000.000.
- Limit Transfer antar Bank: Rp 25.000.000.
- Limit Debit EDC: Rp 100.000.000.
- Limit transfer BCA via mobile banking: Rp 100.000.000.
- Limit transfer BCA ke bank lain via mobile banking: Rp 25.000.000.
- Limit transfer via internet banking: Rp 500.000.000.
- Limit transfer melalui myBCA: Rp 300.000.
9. Limit Tahapan Xpresi BCA Kartu Xpresi
- Limit Transfer antar BCA: Rp 25.000.000.
- Limit Transfer antar Bank: Rp 10.000.000.
- Limit Debit EDC: Rp 25.000.000.
- Limit transfer BCA via mobile banking: Rp 25.000.000.
- Limit transfer BCA ke bank lain via mobile banking: Rp 10.000.000.
- Limit transfer BCA melalui internet banking: Rp 500.000.000.
- Limit transfer BCA melalui myBCA: Rp 300.000.000.
10. Limit Kartu Tapres Tahapan BCA
- Limit Transfer antar BCA: Rp 75.000.000.
- Limit Transfer antar Bank: Rp 20.000.000.
- Limit Debit EDC: Rp 75.000.000.
- Limit transfer BCA via mobile banking: Rp 75.000.000.
- Limit transfer BCA ke bank lain via mobile banking: Rp 20.000.000.
- Limit transfer BCA melalui internet banking: Rp 500.000.000.
- Limit transfer BCA melalui myBCA: Rp 300.000.000.
11. Simpanan Pelajar Kartu SimPel
- Limit Transfer ke BCA: Rp 20.000.000.
- Limit Transfer antar Bank: Rp 25.000.000.
Itulah beberapa limit transfer BCA yang mungkin belum kamu ketahui.
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