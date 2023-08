Cek! Kurs Dolar di BCA, BRI, Mandiri & BNI Hari Ini (18/8)

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) pada pembukaan perdagangan Jumat (18/8/2023) terpantau menguat.

Melansir dari Bloomberg, pukul 08.01 WIB, rupiah berada di zona merah, turun 0,12 persen ke level 15.300, sedangkan indeks dolar melemah 0,32 persen ke level 103.241.

Sementara itu, pagi ini mata uang di kawasan Asia dibuka bervariasi. Mulai dari, yen Jepang yang menguat 0,21 persen, dolar Hong Kong 0,03 persen, serta won Korea menguat 0,58 persen.

Tak hanya itu disusul yuan China yang turut menguat 0,16 persen, ringgit Malaysia yang naik 0,36 persen hingga baht Thailand yang menguat 0,33 persen.

Sebaliknya, sejumlah mata uang mengalami pelemahan. Seperti, dolar Taiwan yang melemah 0,22 persen, lalu peso Filipina yang melemah 0,40 persen, dan rupee India 0,24 persen

Lantas, bagaimana kurs dolar AS di BCA, BNI, BRI dan Mandiri hari ini, Jumat (18/8/2023)?

BCA

PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) pada pukul 08.03 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp15.305 dan harga jual sebesar Rp15.325 berdasarkan e-rate.

Lalu, berdasarkan bank notes, BCA pada pukul 08.05 WIB menetapkan harga beli sebesar Rp15.165 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp15.465 per dolar AS.

BRI

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) menetapkan harga beli dan harga jual dolar AS masing-masing sebesar Rp15.235 dan Rp15.325 untuk e-rate.

Kemudian BRI menetapkan harga beli TT counter sebesar Rp15.165 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp15.415 per dolar AS.

Bank Mandiri

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) pada pukul 09.01 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp15.295 dan harga jual sebesar Rp15.315 berdasarkan e-rate.

Lalu, Bank Mandiri menetapkan bank notes dengan harga beli sebesar Rp14.987 per dolar AS, sedangkan harga jual sebesar Rp15.363 per dolar AS.

BNI

Adapun, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) menetapkan harga beli dan jual dolar AS untuk e-rate pada pukul 08.05 WIB masing-masing sebesar Rp15.278 dan Rp15.298.

Untuk bank notes BNI pada 08.05 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp15.087 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp15.463 per dolar AS.

