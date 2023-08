Asuransi Buana Independent Raih Penghargaan BIFA 2023 Kategori Asuransi Umum

Asuransi Buana Independent meraih penghargaan The Best Performance Insurance untuk kategori asuransi umum pada dalam ajang BIFA 2023.

Bisnis.com, JAKARTA— PT Asuransi Buana Independent mendapatkan penghargaan The Best Performance Insurance untuk kategori asuransi umum aset di bawah Rp1 triliun pada dalam ajang Bisnis Indonesia Financial Award (BIFA) 2023, Kamis (24/8/2023).

PT Asuransi Buana Independent tercatat memiliki jumlah aset sebanyak Rp633 miliar pada 2022. Angka tersebut meningkat 13,4 persen dibandingkan Rp558 miliar pada 2021 (year-on-year/yoy).

Jumlah ekuitas melesat 6,19 persen (yoy) mencapai Rp257 miliar pada 2022 meningkat dibandingkan Rp242 miliar pada 2021. Jumlah liabilitas yang ditanggung mencapai Rp375 miliar (yoy) dibandingkan Rp315 miliar pada 2021.

Jumlah pendapatan premi bruto Rp282 miliar pada 2022 atau meningkat 7,2 persen (yoy) dibandingkan Rp263 miliar pada 2021. Laba setelah pajak mencapai Rp50 miliar pada 2022 (yoy) atau meningkat sedikit dibandingkan pada 2021, yakni Rp49,6 miliar.

Tingkat kesehatan finansial dilihat dari Risk Based Capital (RBC) mencapai 420 persen pada 2022 (yoy). Terbaru jumlah aset mencapai Rp657 miliar atau meningkat 30,6 persen (yoy) dari Rp503 miliar pada Juni 2023.

Jumlah liabilitas yang ditanggung Rp433 miliar atau meningkat 51,3 persen (yoy) dibandingkan Rp286 miliar. Jumlah ekuitasnya mencapai Rp224 miliar (yoy), meningkat dibandingkan Rp216 miliar pada Juni 2022.

