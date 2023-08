Cek Kurs di BCA, BRI, Bank Mandiri, & BNI Jelang Pengumuman RDG BI

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA – Nilai tukar rupiah dibuka menguat pada Kamis (24/8/2023) atau jelang pengumuman Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia (BI) terkait dengan tingkat suku bunga acuan, yang diramalkan kembali tertahan di level 5,75 persen.

Mengutip data Bloomberg pukul 09.20 WIB, rupiah dibuka menguat 34 poin atau 0,22 persen menuju level Rp15.325 per dolar AS. Adapun indeks dolar AS melemah tipis ke 103,41.

Sementara itu, mata uang lain di kawasan Asia dibuka bervariasi. Won Korea, misalnya, menguat 1,22 persen, yen Jepang melemah 0,14 persen, serta yuan China turun 0,09 persen. Adapun rupee India menguat 0,29 persen dan ringgit Malaysia naik 0,35 persen.

Direktur PT Laba Forexindo Berjangka Ibrahim Assuaibi memperkirakan rupiah akan bergerak fluktuatif tetapi ditutup melemah direntang Rp15.300- Rp15.360 pada hari ini.

Fluktuasi rupiah hari ini terjadi seiring dengan pengumuman suku bunga acuan BI. Sebagaimana diketahui, RDG BI yang digelar pada 23 – 24 Agustus 2023 diproyeksikan kembali menahan suku bunga BI 7-Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) di level 5,75 persen, meskipun inflasi tahunan periode Juli 2023 berada dalam target BI yakni 3,08 persen.

Ekonom Bank Danamon Irman Faiz menyampaikan bahwa dengan kondisi global yang masih penuh ketidakpastian, penurunan BI-7DRR dinilai belum menjadi pilihan meski inflasi sudah berada dalam sasaran 3,0±1 persen.

“Menurunkan suku bunga belum menjadi opsi dengan kondisi global sekarang. Paling cepat kami lihat awal kuartal dua tahun depan jika The Fed sudah mulai cut rate juga,” ujarnya kepada Bisnis, Rabu (23/8/2023).

Sementara itu, Kepala Ekonom PT Bank Central Asia Tbk. atau Bank BCA (BBCA) David E. Sumual melihat dengan inflasi yang mengarah ke level 2 persen pada akhir kuartal III/2023, memperkuat alasan BI untuk menahan suku bunga acuannya.

Lantas, berapa kurs dolar AS di BCA, BRI, Bank Mandiri, dan BNI hari ini, Kamis (24/8/2023)?

Kurs Jual Beli Dolar AS di BCA

PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) pada pukul 09.35 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp15.248 dan harga jual sebesar Rp15.268 berdasarkan e-rate.

Lalu, berdasarkan bank notes, BCA pada pukul 08.07 WIB menetapkan harga beli sebesar Rp15.090 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp15.390 per dolar AS.

Kurs Beli (Rp) Jual (Rp)

TT Counter 15.090 15.390

E Rate 15.248 15.268

Bank Notes 15.090 15.390

Kurs Jual Beli Dolar AS di BRI

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. menetapkan harga beli dan harga jual dolar AS pada pukul 09.33 WIB masing-masing sebesar Rp15.250 dan Rp15.270 untuk e-rate.

Kemudian BRI menetapkan harga beli TT counter sebesar Rp15.200 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp15.350 per dolar AS.

Kurs Beli (Rp) Jual (Rp)

TT Counter 15.200 15.350

E Rate 15.250 15.270

Kurs Jual Beli Dolar AS di Bank Mandiri

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) pada pukul 08.46 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp15.240 dan harga jual sebesar Rp15.260 berdasarkan e-rate.

Lalu, Bank Mandiri menetapkan bank notes dengan harga beli sebesar Rp15.087 per dolar AS, sedangkan harga jual sebesar Rp15.463 per dolar AS.

Kurs Beli (Rp) Jual (Rp)

TT Counter 15.100 15.450

E Rate 15.240 15.260

Bank Notes 15.087 15.463

Kurs Jual Beli Dolar AS di BNI

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) menetapkan harga beli dan jual dolar AS untuk e-rate pada pukul 09.35 WIB masing-masing sebesar Rp15.251 dan Rp15.271.

Untuk bank notes BNI pada 09.35 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp15.095 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp15.445 per dolar AS.

Kurs Beli (Rp) Jual (Rp)

TT Counter 15.095 15.445

E Rate 15.251 15.271

Bank Notes 15.095 15.445

