Intip Kurs di BCA, BRI, Bank Mandiri, & BNI Saat Rupiah Melemah Pada Jumat (25/8/2023)

Bisnis.com, JAKARTA -- Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS mengalami pelemahan 37 poin atau 0,25 persen ke posisi Rp15.283 saat pembukaan perdagangan. Pelemahan yang terjadi pada rupiah itu seiring dengan penguatan pada indeks dolar AS sebesar 0,21 persen ke posisi 104,21.

Adapun dolar AS yang perkasa pagi ini ikut menggerus sejumlah mata uang lainnya seperti Korea Won yang turun 0,42 persen ke 1.342, Thailand Bath yang turun 0,23 persen, dan Taiwan Dolar yang terkoreksi 0,26 persen.

Direktur Laba Forexindo Berjangka Ibrahim Assuaibi memproyeksikan pada perdagangan hari ini, Jumat (25/8/2023) mata uang rupiah fluktuatif namun berpotensi ditutup menguat di rentang Rp15.200- Rp15.300 per dolar AS.

Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS kemungkinan masih akan melanjutkan penguatan setelah Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia memutuskan untuk menahan suku bunga acuan 5,75 persen.

Menurutnya penguatan rupiah berkat dolar AS yang melemah terhadap mata uang lainnya setelah data menunjukkan bahwa pertumbuhan aktivitas bisnis AS yang terlemah sejak Februari.

Hal itu mendorong imbal hasil Treasury AS turun kembali dari level tertinggi dalam beberapa dekade karena para pedagang memperkirakan pendinginan aktivitas ekonomi akan memberikan ruang bagi Federal Reserve untuk mempertahankan suku bunga tetap tinggi.

"Namun demikian, pergerakan tersebut kecil karena pasar menunggu dimulainya simposium Jackson Hole, di mana pidato Ketua Fed Jerome Powell dapat meningkatkan mata uang AS jika ia tetap bersikap keras terhadap inflasi," katanya dalam keterangan resmi, Jumat (25/8/2023).

Di sisi lain, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengatakan 'rahasia' memperkuat stabilisasi nilai tukar rupiah bukan melalui suku bunga, namun intervensi di pasar valas dengan fokus pada transaksi spot dan Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF).

Lantas, berapa kurs dolar AS di BCA, BRI, Bank Mandiri, dan BNI hari ini, Jumat (25/8/2023)?

Kurs Jual Beli Dolar AS di BCA Hari Ini

PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) pada pukul 09.49 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp15.289 dan harga jual sebesar Rp15.309 berdasarkan e-rate.

Lalu, berdasarkan bank notes, BCA pada pukul 08.06 WIB menetapkan harga beli sebesar Rp15.120 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp15.420 per dolar AS.

Kurs Beli (Rp) Jual (Rp)

TT Counter 15.120 15.420

E Rate 15.289 15.309

Bank Notes 15.120 15.420

Kurs Jual Beli Dolar AS di BRI Hari Ini

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. menetapkan harga beli dan harga jual dolar AS pada pukul 09.46 WIB masing-masing sebesar Rp15.280 dan Rp15.300 untuk e-rate.

Kemudian BRI menetapkan harga beli TT counter sebesar Rp15.230 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp15.380 per dolar AS.

Kurs Beli (Rp) Jual (Rp)

TT Counter 15.230 15.380

E Rate 15.280 15.300

Kurs Jual Beli Dolar AS di Bank Mandiri Hari Ini

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) pada pukul 08.50 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp15.260 dan harga jual sebesar Rp15.280 berdasarkan e-rate.

Lalu, Bank Mandiri menetapkan bank notes dengan harga beli sebesar Rp15.107 per dolar AS, sedangkan harga jual sebesar Rp15.393 per dolar AS.

Kurs Beli (Rp) Jual (Rp)

TT Counter 15.100 15.400

E Rate 15.260 15.280

Bank Notes 15.107 15.393

Kurs Jual Beli Dolar AS di BNI Hari Ini

Adapun, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) menetapkan harga beli dan jual dolar AS untuk e-rate pada pukul 09.35 WIB masing-masing sebesar Rp15.286 dan Rp15.306.

Untuk bank notes BNI pada 09.35 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp15.120 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp15.470 per dolar AS.

Kurs Beli (Rp) Jual (Rp)

TT Counter 15.120 15.470

E Rate 15.286 15.306

Bank Notes 15.120 15.470

