Simak! Kurs BCA, BNI, Mandiri, dan BRI Hari Ini (4/9/2023)

Bisnis.com, JAKARTA - Nilai tukar rupiah dibuka melemah pada perdagangan awal pekan ini, (4/9/2023).

Melansir dari Bloomberg pukul 09.01 WIB, rupiah melemah 0,08 persen ke level Rp15.242 per dolar AS. Sementara itu, indeks dolar AS berada di posisi stagnan, yakni 104,23.

Adapun, mata uang lain di kawasan Asia dibuka fluktuatif. Yen Jepang misalnya yang menguat 0,01 persen, dolar Hong Kong yang mengalami pelemahan 0,02 persen, dolar Singapura yang mengalami pelemahan 0,09 persen, sementara rupee India mengalai penguatan 0,08 persen.

Sejauh ini, nilai tukar rupiah memang akan terpengaruh laju dolar AS yang sempat menguat lantaran data-data terbaru ekonomi Amerika Serikat (AS).

Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede menjelaskan dolar AS pekan lalu menguat terhadap mata uang G-10, didorong oleh menguatnya berbagai indikator ekonomi AS, terutama data pasar tenaga kerja.

Nonfarm payrolls (NFP) AS pada Agustus 23 tercatat 187.000, lebih tinggi dari periode sebelumnya sebesar 157.000 dan melampaui ekspektasi sebesar 170.000. Di sisi lain, tingkat pengangguran AS naik menjadi 3,8 persen dari sebelumnya 3,5 persen.

“Sentimen dari NFP secara dominan memengaruhi pasar, dan mendorong kenaikan yield obligasi pemeritah AS dan penguatan dolar AS. NFP yang lebih tinggi menandakan ketatnya pasar tenaga kerja, sehingga mendorong ekspektasi hawkish Fed di pasar,” jelas Josua kepada Bisnis, Senin (4/9/2023).

Lantas, berapa kurs dolar AS di BCA, BNI, Bank Mandiri, dan BRI hari ini, Senin (4/9/2023)?

1. BCA

PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) pada pembaruan pukul 08.03 WIB, menetapkan harga beli dolar AS senilai Rp15.235 dan harga jual Rp15.225 berdasarkan special rate atau e-rates.

Sementara secara TT counter dan bank notes mencatatkan posisi yang sama, di mana harga beli dolar AS Rp15.095 dengan harga jual Rp15.395.

2. BNI

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) menetapkan kurs dolar rupiah secara special rate pukul 08.35 WIB dengan harga beli Rp15.234 dan harga jual Rp15.254.

Secara TT counter dan bank notes, harga beli Rp14.995 dan harga jual Rp15.345.

3. Bank Mandiri

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) pada pembaruan pukul 08.53 WIB, menetapkan harga beli dolar AS senilai Rp15.240 dan harga jual Rp15.260 berdasarkan special rate.

Sementara secara TT counter dan bank notes, BMRI mematok harga yang sama, di mana harga beli dolar AS Rp15.050 dengan harga jual Rp15.350.

4. BRI

Terakhir, PT Bank Rakyat Indonesia Tbk. (BBRI) dalam pembaruan pukul 08.36 WIB, menetapkan kurs jual beli yang mengacu pada kalkulator kurs e-rates, dengan harga Rp15.220 dan Rp15.300.

Sementara, secara TT counter, pihaknya mematok Rp15.190 dan harga jual Rp15.340.

